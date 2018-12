Hannover

Die Drills liegen dem Zoo Hannover seit langem besonders am Herzen. Die Affenart gehört zu den am stärksten bedrohten Primaten. Mit jährlichen Spenden an den Verein „Rettet den Drill“ unterstützt der Zoo die Arbeit der Artenschützer vor Ort in Nigeria und Kamerun. Nun ist im Limbe Wildlife Centre in Kamerun ein neues Projekt geplant. Dafür erhält der Zoo Hannover 10 000 Dollar Fördergeld von der WAZA (World Association of Zoos and Aquariums), dem internationalen Dachverband der Zoos und Aquarien.

Das neue Projekt nennt sich „Family Nature Club“. Ziel ist es, weitere ehemalige Wilderer und ihre Familien aus Bantoke für den Artenschutz zu gewinnen. Ihnen soll Wissen über Umweltschutz, Ökosysteme, Tier- und Pflanzenarten vermittelt werden. Es geht um Recycling und die Vermeidung von Plastikmüll, den eigenen Einfluss auf ihre Umwelt und insbesondere das Thema Artenschutz.

Außerdem sollen die Familien bei einem wichtigen Bauprojekt maßgeblich mitarbeiten: Am Rand des Mount Cameroon Nationalparks sollen neue Tieranlagen entstehen, in denen Affen auf eine Wiederauswilderung vorbereitet werden können. Die ehemaligen Wilderer-Familien können durch das Projekt zu aktiven Artenschützern werden und dabei helfen, die stark zurückgegangenen Populationen einiger Primaten-Arten, wie den Drill, wieder zu erhöhen und Tiere im Freiland anzusiedeln. Der Artenschutz soll so die ökonomische Basis der Wilderei ersetzen.

„Bei den Bewohnern in Kamerun findet bereits ein Umdenken statt, und viele Familien sind offen für das Thema Artenschutz“, so Kathrin Röper, Artenschutzexpertin im Zoo Hannover. „Wir wollen erreichen, dass diese Familien stolz darauf sind, in einem Land zu leben, das den größten Artenreichtum an Primaten hat, und sich für den Schutz der Tiere verantwortlich fühlen.“

Das Limbe Wildlife Centre arbeitet, auch mit der Unterstützung des Zoos, bereits seit mehr als zehn Jahren mit Wilderer-Familien in Kamerun, bietet ihnen neue Arbeitsplätze im Artenschutz durch den Anbau von Futterpflanzen für die Tiere, die in der Auffangstation leben, und führt sie so heraus aus der Wilderei und dem Tierhandel. Mit dem „Family Nature Club“ soll nun ein weiterer Schritt gemacht und die Gemeinde Batokes in eine Naturschutz-Gemeinde verwandelt werden.

Im Zoo Hannover sind die Drills seit Sommer 2017 eine der Attraktionen der Themenwelt „Afi Mountain". Gelder vom Zoo-Run sowie vom 2018 eingeführten Artenschutz-Euro unterstützen die Arbeit der Schutzstationen in Nigeria und Kamerun zusätzlich.

Von Andreas Krasselt