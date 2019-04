Hannover

Sein Entschluss stand schon lange fest. Dennoch kam die Ankündigung von Dirk Toepffer für einige überraschend. 21 Jahre im Amt als CDU-Parteichef in Hannover seien genug, sagte er im Kreisvorstand. Bei der am 6. Mai anstehenden Neuwahl solle ein Jüngerer antreten. Das wird Maximilian Oppelt sein.

Welch ein Zufall: Als Toepffer das Amt von Hanns-Georg Fricke übernahm, war er 32 Jahre alt. Genauso alt ist Oppelt, seit zwölf Jahren sein Vize und Ratsherr. Schon heute kommen die meisten Kommentare zur Kommunalpolitik von dem jungen Rechtsanwalt in einer Wirtschaftskanzlei. Toepffer konzentriert sich auf die Landespolitik und den Vorsitz der CDU-Landtagsfraktion.

Befreundet mit Stephan Weil

Vor allem zur Rathausaffäre mag sich der Parteichef nicht mehr äußern. Mit einem anonymen Schreiben an ihn waren gesetzeswidrige Zulagen an Frank Herbert, den einstigen Büroleiter von OB Stefan Schostok, ans Licht gekommen. Toepffer übergab das Material an den Ministerpräsidenten Stephan Weil. Die beiden verbindet inzwischen fast so etwas wie eine Freundschaft – 2006 waren sie noch Gegner gewesen.

Auf Bitte seiner Partei war Toepffer damals als OB-Kandidat gegen Stephan Weil angetreten. Dieser erreichte mit 52,3 Prozent schon im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit. Ein Jahr später nominierte die CDU Toepffer als Landtagskandidaten – und er gewann. Wie 2013 gegen Doris Schröder-Köpf ( SPD).

Schluss mit Frontkämpfen

Mit früheren Frontkämpfen in der CDU hat Toepffer Schluss gemacht. Inzwischen herrscht Frieden in der Partei, und deren Finanzen sind in Ordnung. Warum dann der Rückzug? „Die Kommunalwahl 2021 spielt in meinen Überlegungen eine wichtige Rolle“, sagt der Jurist. Am besten sei, „starke junge Leute“ bereiteten sie vor. Sie können fortführen, was seine Vision war – die CDU als moderne Großstadtpartei attraktiver gerade für junge Wähler werden lassen und den Machtwechsel im Rathaus schaffen.

Beherrscht die Attacke

Oppelt traut sich das zu. „Wir können mit dem Kreisverband auf einem sehr guten Fundament aufbauen“, sagt er. „Es ist ein guter Zeitpunkt, zweieinhalb Jahre vor der Kommunalwahl für eine neue Aufstellung und neue Impulse.“ Weil der Kandidat politische Attacke beherrscht, fügt er noch hinzu: „ Hannover wird unter Wert regiert. Wir können es besser.“ Dass der Jurist kampferprobt ist, hatte er schon im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 bewiesen. Er scharte die CDU-Truppen hinter sich und ließ als Vertreter der Enkelgeneration einen lebenserfahrenen Profi scheitern. Der Bundestagsabgeordnete Wilfried Lorenz wäre gern noch mal gegen Kerstin Tack ins Rennen gegangen. Oppelt stach ihn aus – mit 124 gegen 42 Stimmen – unterlag in der Direktwahl aber Tack.

Von Vera König