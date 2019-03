Hannover

Sie sind klein, rund und leben in fernen Welt voller prachtvoller Schlösser, bunter Häuser und freundlichen Drachen: die Murmis. Die kleine Wesen sind das Werk von Ortwin Grüttner (56) – man darf den 56-Jährigen bedenkenlos den Murmelkönig nennen. Als solcher lädt er regelmäßig zu Besuchen in sein reich ein: ins Murmiland, einer Welt aus einzigartigen Murmelbahnen. Bereits seit 29 Jahren baut Grüttner an seinen Murmelbahnen – mitten in Hannover.

Ortwin Grüttner ist der Murmelkönig

Das große Auto in der Auffahrt fällt sofort ins Auge. Es ist bunt, es hat viel Stauraum und auf seinen Türen wirbt es für das Murmiland. Was sich hinter diesem geheimnisvollen Land verbirgt, wird schnell klar, sobald man das Haus von Ortwin Grüttner betreten hat. Mehr als 65 Murmelbahnen finden sich in seinem Haus. Ob im Wohnzimmer oder im Flur – überall kann man sie entdecken. Mal sehen sie aus wie ein großes Schloss, mal wie eine kleine Stadt und mal wie eine Elefantenkarawane – das Murmiland hat überaus vielfältige Seiten.

„Diese Idee kam aus der Kindheit“, erklärt Grüttner. Zuerst seien es Bahnen aus Holzklötzen gewesen, später aus Pappe und mittlerweile aus Holz. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mein Leben lang Murmelbahnen baue,“ lacht Grüttner. Ungefähr 40 Stunden in der Woche widmet er seinem Hobby, kreiert dabei neue, bunte und raffinierte Bahnen. Die Ideen kommen wie von selbst. „Wenn ich eine Sache baue, sind zehn neue Ideen da“. So können sich die Murmis seit Neustem auch über einen Inka-Tempel und eine chinesischen Mauer freuen. Grüttner baut seine neuen Kunstwerke größtenteils selbst. Allerdings bekommt er regelmäßig Unterstützung – zum Beispiel vom zehnjährigen Samuel. Er kommt mindestens einmal die Woche vorbei und baut an den Bahnen mit. „Ich finde einfach die Technik gut und wie die Murmeln da durch rollen“, sagt Samuel.

Neue Bahnen baut er im Keller

Grüttner baut die neuen Bahnen im Keller, wo er eine richtige Werkstatt hat. Derzeit bastelt er an einem ganz besonderen Stück: eine Murmelbahn mit Murmelaufzug, bunten Lichtern und vielen Röhren. An den Wochenenden ist Grüttner meist ausgebucht, besucht mit seinen Murmelbahnen Veranstaltungen in ganz Norddeutschland. Denn es sit scho so, wie Grüttner selber sagt: „Sowas wie das Murmiland, das gibt es nur einmal.“

Davon können sich Besucher ab dem 22. März im Stadtteilzentrum Ricklingen überzeugen – dort geht es richtig rund. Und das gleich 15 000-mal – denn so viele Murmeln können durch das Murmiland rollen. Insgesamt 50 seiner 65 Murmelbahnen stellt Ortwin Grüttner zum dritten Mal im Stadtteilzentrum aus – und diese können von den Besuchern eifrig bespielt werden.

Von Kendra Rensing