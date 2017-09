Hannover: Die Zeit für die SPD-Hochburg läuft ab

Bundestagswahl

Bei den Direktmandaten war es fast wie immer – für die SPD setzten sich in der Landeshauptstadt beide Kandidatinnen gegen die Konkurrenz von der CDU durch. Tatsächlich geht Hannover kaum noch als rote Hochburg durch, der Vorsprung auf die CDU ist mittlerweile hauchdünn. Die AfD schnitt in der Stadt wesentlich schwächer ab als im Umland.

Stadt: SPD bei beiden Direktmandaten deutlich vorne

Fast 70 Jahre lang war Hannover die Hochburg der Sozialdemokratie. Jetzt scheint diese Zeit fast vorbei. Bei der Bundestagswahl trennten SPD und CDU nur noch 0,7 Prozentpunkte oder 2012 Stimmen. Das hat die Freude über den Sieg der Bundestagskandidatin Kerstin Tack (Wahlkreis 41 im Norden) und Yasmin Fahimi (42 im Süden) getrübt.

Der Vorsprung auf die Konkurrenz ist deutlich geschmolzen. Tack hatte 2013 noch 43,5 Prozent der Erststimmen geholt, und die noch amtierende Bundestagsvizepräsidentin Edelgard Bulmahn damals im Süden 42,8 Prozent erreicht. Diesmal zog Staatssekretärin Fahimi Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen davon und Tack dem Newcomer Maximilian Oppelt. Er sagte: „Da fehlte einfach der Rückenwind von der Bundesebene.“

Die SPD hat den Doppelsieg gefeiert – trotzdem war die Stimmung im Alten Magazin an der Kestnerstraße gedämpft. „Ein katastrophales Ergebnis. Im Grunde ist die Große Koalition abgewählt worden“ , kommentierte Parteichef Alptekin Kirci das Gesamtergebnis. „Jetzt erst mal tief durchatmen, dann reinklotzen. Stephan Weil muss es schaffen.“„Bei den Zweitstimmen nähern sich SPD und CDU an“, stellte Parteichef Dirk Toepffer schon am frühen Abend mit. Ihn freue, wie schlecht die AfD abgeschnitten habe ( 8,3 Prozent). „Wenig für eine Großstadt, aber immer noch viel zu viel“, so Toepffer. Er will am Profil der Partei feilen: „Modern natürlich, aber wir müssen auch konservative Wähler zurückgewinnen.“

FDP-Vorsitzender Patrick Döring feierte in der Altstadt -„Bar Celona“ das Comeback der Liberalen. Sein Kommentar zum Abschneiden der AfD: „Das wird die Republik verändern.“ Das „dramatisch schlechte Ergebnis der SPD“ sei bestürzend. Umso wichtiger aus seiner Sicht: „Wir werden eine starke Stimme der Freiheit im Bundestag sein.“Die hannoverschen grünen fanden die 9 vorm Komma gut – fast unerwartet gut. „Feiern werden wir trotzdem nicht bis in die Puppen“, meinte Sprecherin Gisela Witte. „Wir müssen alle am Montag früh raus und den Landtagswahlkampf starten.“Nach der Wahl ist in Niedersachsen eben kurz vor der Wahl. Sonntagmorgen schon hingen die ersten Plakate.

Umland: Im Norden gewinnt die CDU, im Süden die SPD

Klarer Sieger im Norden: Mit 40,1 Prozent der Erststimmen hat der Burgwedeler Hendrik Hoppenstedt für die CDU den Wahlkreis 47 wie 2013 gewonnen – mit gut 12.500 Stimmen Abstand zu Caren Marks (SPD). „Ich bin sehr zufrieden, zumal mein Abstand zu Caren Marks noch etwas größer geworden ist“, sagte Hoppenstedt. Vor allem auf seine Heimatkommune Burgwedel kann sich der 44-Jährige verlassen: Über 51 Prozent der Stimmen bekam er. Auch bei den Zweitstimmen wurde die CDU klarer Wahlkreissieger.

„Aus SPD-Perspektive ist dies ein eher schwieriger Wahlkreis. Trotzdem bin ich enttäuscht, ihn wieder nicht direkt gewonnen zu haben“, sagte Caren Marks am späten Abend. Bei den Erststimmen kam die 53-Jährige auf 33,1 Prozent und schnitt damit um rund fünf Prozent schlechter ab als vor vier Jahren. Damit sei ihr persönliches Wahlergebnis zwar noch besser gewesen als der Bundestrend für die SPD, dennoch , könne die Enttäuschung insgesamt aber nicht wettmachen. Marks zieht dennoch über die Landesliste erneut in den Bundestag ein: „Die Anliegen meiner Wähler werde ich weiter mit Nachdruck vertreten.“



Im südlichen Wahlkreis 47 hingegen ging es spannender zu, in dem sich Matthias Miersch (SPD) am Ende mit etwa 3200 Stimmen mehr gegen die CDU-Kandidatin Maria Flachsbarth durchsetzen konnte. Miersch kam auf 37 Prozent der Erststimmen (2013: 43,4 Prozent), Flachsbarth auf 35,2 Prozent (2013: 41,9 Prozent). Auffällig: Die CDU bekam bei den Zweitstimmen 31,5 Prozent, die SPD 29,5 Prozent.

Matthias Miersch sagte, er freue sich über sein persönliches Wahlergebnis, das er als „tolle Bestätigung seiner zwölfjährigen harten Arbeit im Bundestag“ sehe. Ganz offenbar sei er auch für einige CDU-Sympathisanten wählbar, so der Laatzener.

„Ich gratuliere Matthias Miersch zum Wahlsieg und bin natürlich enttäuscht, denn den Wahlkreis hätte ich gerne gewonnen“, so Maria Flachsbarth. Die parlamentarische Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium kommt über die Landesliste erneut trotzdem nach Berlin.

Vera König/Andreas Voigt