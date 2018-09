Hannover

Ein Mensch steht den ganzen Tag auf einem Podium, erzählt ein wenig, zeigt zwischendurch mit seinem Laserpointer auf eine Leinwand und dutzende oder gar hunderte Menschen schauen ihm dabei zu – so kennt man es von Vorträgen oder Schulungen der Unternehmen. Doch der digitale Wandel und neue Konzepte bringen schon seit geraumer Zeit frischen Wind in die angestaubte Kongress-Atmosphäre. Passend dazu hat Hannover Congress Centrum (HCC) nun einen Seminarraum in den „Future Meeting Space“ umgewandelt.

Die 332 Quadratmeter Fläche ermöglichen nun bis zu 150 Teilnehmern verschiedene Veranstaltungsformate: So kann der Raum in der Mitte durch eine schalldichte Wand getrennt werden, mit Flügeltürmodulen kann man weitere räumliche Trennungen, etwa für Gruppenarbeiten schaffen. Das Besondere dabei: Fast sämtliche Wände im Raum sind magnetisch und beschriftbar. „Innovative Raumkonzepte stärken die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit des Hauses“, erklärt Hannovers Erste Stadträtin und Wirtschafts- und Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette (SPD) und fügt hinzu: „Das neue Angebot ist auch ein Ausdruck dafür, dass das HCC stets Tradition mit Innovation verbindet.“

Stolz: HCC-Direktor Joachim König und Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette präsentieren den neuen Raum an der digitalen Flipchart. Quelle: Schaarschmidt

Ein weiterer Hingucker im Raum: Die Deckenkonstruktion ermöglicht durch leicht abgehängte, runde Elemente, die in verschiedenen Farben beleuchtet werden können, ebenfalls Gruppenkonstellationen. Dazu kommt eine Bühnenleinwand sowie variabel einsetzbare Monitore im Raum. Die Umbau- und Modernisierungskosten belaufen sich insgesamt auf rund eine Million Euro. HCC-Direktor Joachim König ist überzeugt vom „Future Meeting Space“: „Die Infrastruktur ermöglicht besonders Moderatoren und Trainern eine individuelle und flexible Einrichtung, was insbesondere bei interaktiven Formaten hilfreich ist.“ So können sich Menschen etwa auch zu einer Veranstaltung digital zuschalten, ohne anwesend sein zu müssen.

Und auch im gastronomischen Bereich hat man sich etwas einfallen lassen: Mit dem „Cocktail-Toaster“ lassen sich fertig gemixte und gefrorene Getränke auf die exakt richtige Trinktemperatur bringen. Und der „Food-Printer“ druckt individuelle Formen in Schokolade oder Marzipan. Schon am Montag geht es mit der ersten Veranstaltung in den neuen Räumlichkeiten los, und: „Es gibt schon zehn weitere Buchungen“, freut sich Joachim König.

Von Janik Marx