| Andreas Voigt

Feuerwehr

Hannover: Die Tücken der Rauchmelder

Die Rauchmelderpflicht in allen Häusern und Wohnungen in Niedersachsen seit Jahresbeginn beschert den Feuerwehren in Hannover und im Umland zum Teil erhebliche Mehreinsätze – durch Fehlalarme. Hauptgrund: Wenn die Batterie im Melder schwach wird, sendet sie ein Signal aus, das oftmals fälschlicherweise als Feueralarm interpretiert wird. Und zwar von den Nachbarn.