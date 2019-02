Hannover

Er liegt wieder an seinem angestammten Platz. Nachdem das Lager des wohnungslosen Mannes am Rand der Eilenriede bereits zweimal vom Sicherheits- und Ordnungsdienst geräumt wurde, lebt er nun wieder am Königinnendenkmal.

Unter den Anwohnern der Oststadt ist seitdem eine Debatte um seine Anwesenheit entbrannt. An der Lagerstätte kommen täglich hunderte Radfahrer, Fußgänger und Jogger vorbei. Die meisten nehmen den Mann nicht als Bedrohung oder Störfaktor wahr: „Solange er da nur liegt, niemanden belästigt und nicht alles vollmüllt, habe ich da kein Problem mit“, sagt ein Radfahrer, der mehrmals am Tag am Königinnendenkmal vorbeifährt.

Anwohner wollen Vertrauen gewinnen

Die Nachbarn sind darum bemüht, dem Mann, der erstaunlich gutes Englisch aber kaum Deutsch spricht, zu unterstützen: „Wir haben mit ihm über das Müllproblem gesprochen und konnten Vertrauen bei ihm erzeugen“, berichtet Anwohner Ferdinand Becker-Rose. „Er ist im Prinzip sehr zugänglich und bemüht sich.“ So sammelt der Mann seinen Müll in Tüten und seine Zigarettenstummel in einem Glas. „Es sieht schon besser aus, als noch vor einer Woche“, attestiert Becker-Rose.

Nicht alle Oststädter wollen den Mann dort dulden

Doch das Lagern an exponierter Stelle gefällt nicht jedem Bürger: „Das sieht nicht so schön aus für die Wohngegend“, sagt eine Fußgängerin, die nur wenige Meter entfernt wohnt. Auch Skepsis gibt es unter den Vorbeikommenden: „Er zuckt manchmal komisch, aber spricht einen nicht an und bettelt auch nicht“, sagt ein junger Mann, der anonym bleiben möchte. Ferdinand Becker-Rose warnt allerdings davor, dem Mann Geld zu geben. Lieber solle man ihm mit Sachspenden oder Lebensmitteln helfen.

Hoffnung auf ein geregeltes Leben

Die jüngsten Entwicklungen geben all denjenigen, die sich um den Mann an der Eilenriede sorgen jedoch Hoffnung: „Er hat sich seine Haare und die Nägel geschnitten“, sagt Becker-Rose. Ein erster Schritt zurück in ein geregelteres Leben? Viele Oststadt-Anwohner wollen sich weiterhin kümmern. Becker-Rose ist optimistisch: „Dass er sich so lange hier aufhält, zeugt von Toleranz in der Nachbarschaft.“

NP-Interview

„Dann ist die Grenze des Tolerablen überschritten“

Axel von der Ohe ( SPD) ist Ordnungsdezernent der Stadt. Die NP hat mit ihm unter anderem über die Situation an der Eilenriede gesprochen.

Wie geht die Stadt in einem Fall, wie es ihn derzeit an der Eilenriede gibt, generell vor?

Zuerst einmal gibt es zahlreiche Unterstützungsangebote in der Stadt sowie eine umfangreiche Trägerlandschaft. Auch der städtische Ordnungsdienst hat den klaren Auftrag im Kontakt mit Obdachlosen über bestehende Hilfesysteme oder Unterbringungsmöglichkeiten zu informieren. Nun reden wir bei dem Thema allerdings nicht über eine homogene Gruppe. Und natürlich gibt es Fälle, bei denen das Verhalten von einigen Obdachlosen als störend empfunden wird. Das ist auch nachvollziehbar, beispielsweise, wenn regelrechte Lagerstätten entstehen, die Plätze stark vermüllt werden oder es zu gravierenden Ruhestörungen kommt. Dann ist die Grenze des Tolerablen überschritten und der Sicherheits- und Ordnungsdienst schreitet ein.

Was bedeutet das konkret?

Unser erster Ansatz ist immer die persönliche Ansprache. Wir wollen bei den Betroffenen Kooperationsbereitschaft erzeugen. Greift das allerdings nicht, müssen wir notfalls aber auch repressive Maßnahmen ergreifen, bis hin zu Platzverweisen und Räumungen der Lagerstätten.

Manche wollen dem Mann an der Eilenriede helfen, andere ärgern sich. Muss die Stadt hier nicht Stellung beziehen?

Gegenwärtig entsteht für mich der Eindruck, dass der betreffende Obdachlose als eine Art Projektionsfläche genutzt wird. Ich habe meine Zweifel, dass ihm diese öffentliche Zurschaustellung gerecht wird und werde mich daran nicht beteiligen. Jedenfalls werde ich keine Einzelheiten, die seine Person betreffen, öffentlich diskutieren. Ganz unabhängig von dem Einzelfall haben wir als Stadt aber grundsätzlich eine klare Haltung: Wir bieten immer wieder Unterstützung an, haben aber auch die berechtigten Interessen derjenigen im Auge, die den öffentlichen Raum ebenfalls nutzen wollen und sich eingeschränkt oder sogar belästigt fühlen. In solchen Fällen werden wir dann auch mit dem Ordnungsdienst tätig.

Die Stadt betont, dass sie Obdachlose nicht in Notunterkünfte zwingen kann. Doch wenn die Schlafplätze der Menschen, inklusive Matratze, geräumt werden, tun Sie doch indirekt genau das.

Man muss bedenken, dass das Lagern und Übernachten in der Öffentlichkeit prinzipiell eine Ordnungswidrigkeit ist. Es ist in Hannover untersagt und zwar nicht zuletzt auch zum Schutz der Betroffenen. Ich meine, dass wir gut daran tun, selbst gesetzte Regeln ernst zu nehmen und umzusetzen.

Nun soll es in den Unterkünften immer wieder zu Diebstählen und Belästigungen kommen. Wie kann man die Verhältnisse dort verbessern?

Die Verwaltung arbeitet daran. Es ist ein richtiger Ansatz, bestehende Unterkünfte aufzuwerten und gleichzeitig auch die Schaffung neuer Einrichtungen, aber auch anderer Wohnmöglichkeiten, anzugehen. So haben wir – auf Grundlage eines Ratsauftrags – aus dem Sozialdezernat bereits im Dezember 2018 das Konzept „Niedrigschwelliges Wohnangebot für Wohnungslose“ vorgelegt. Zwei Monate später planen wir nunmehr die Umsetzung des Konzepts in einem Modellvorhaben. Ich habe den Eindruck, dass man an dieser Stelle vorankommt und nehme auch wahr, dass sich die Ratspolitik sehr intensiv um dieses Thema kümmert.

Der Winter ist fast überstanden. Was können Sie tun, um Kältetote nächsten Winter zu verhindern?

Wir wollen dafür Sorge tragen, dass die Menschen die Nacht im Winter nicht auf der Straße verbringen. Der Ordnungsdienst, genauso aber auch Sozialarbeiter, sind deswegen auch mit Fahrkarten für den ÖPNV ausgestattet, mit denen die Obdachlosen zu Unterkünften gelangen können. Dazu haben wir einen Shuttle Service eingerichtet als ein ganz niedrigschwelliges Angebot zum Erreichen der Unterkunft. Und es ist sicher auch richtig zu prüfen, ob es weitere Verbesserungsmöglichkeiten gibt, etwa was die Einsatzzeiten der Kältebusse anbelangt.

Von J. Marx und J. Kelz