Hannover

Das Wetter wird frühlingshaft an diesem Wochenende – Zeit, um nicht nur Zuhause zu hocken. Wir haben ein paar Tipps für die Freizeitgestaltung von Freitag bis Sonntag:

Stöbern im Pavillon: Lifestyle-Markt ist eine Fundgrube

Diese Messe ist bereits ein Klassiker: „Deine EigenART“ im Pavillon (Lister Meile 4) ist eine Fundgrube, ein Lifestyle-Markt zum Schlendern, Stöbern und Entdecken. Am Sonntag von elf bis 17 Uhr zeigen Dutzende Aussteller ihre handgemachten Kostbarkeiten: Holzkunstwerke, Schmuck, Fotografien, Deko, Naturseifen, Babyspielzeug und Modekollektionen. Aufstrebende Labels aus ganz Deutschland zeigen ihre Modelle – „Faex“ und „Costura“ verkaufen trendige It-Pieces, aus New York stößt das Label „Vera de Nero“ dazu. Die Messe hat viele Fans. Gründer Ingo Müller-Doormann ist sicher: „Diese Auswahl kann kein anderer Kreativmarkt bieten.“ Der Eintritt kostet fünf, ermäßigt drei Euro Eintritt. Kinder bis 14 Jahre zahlen nichts.

www.deine-eigenart.de

Infotag rund um Pferde und Reitsport

Infotag für alle Pferdefreunde: Der Verein Burgdorfer Pferdeland lädt Sonntag von elf bis 16 Uhr zur zweiten Pferde- und Reitsportmesse ins Stadthaus (Sorgenser Straße 31, Burgdorf). 30 Aussteller informieren über Hufbeschlag, Fütterung und Pferdegesundheit. Es gibt einen Reitsimulator und interessante Vorträge, auf Kinder warten Mitmach-Aktionen. Der Eintritt zur Messe ist frei, musikalische Begleitung durch das Jagdhorn-Bläsercorps.

Ein wilder Ritt mit The BossHoss

Die Glorreichen Sieben des Rock sind zurück! The BossHoss verwandeln am Freitag ab 19.30 Uhr die Tui-Arena (Expo-Plaza) in einen Salon mitten in der staubigen Prärie. Boss Burns ( Alec Völkel) und Hoss Power ( Sascha Vollmer) bringen ihre Cowboys Russ, Guss, Hank, Frank und Ernesto mit – und stimmen ihre ganz eigene Art des Country-Rock an. Zwei Millionen Tonträger verkaufte die Band bisher – und ist live eine Granate. Tickets für das Konzert kosten 49 bis 65,29 Euro. Einlass in die Halle ist bereits ab 17.30 Uhr.

Artisten und 100 Tiere beim Zirkus Knie

Zirkus Charles Knie gastiert bis 1. April auf dem Schützenplatz: Dompteur Alexander Lacey zeigt eine Nummer mit 13 Raubkatzen, die weltweit konkurrenzlos ist, die Pferdedressur ist ebenfalls berühmt. Heute und Sonnabend zeigen die Artisten und insgesamt 100 Tiere um 16 und 19.30 Uhr ihre Show, Sonntag um elf und 15 Uhr. Diorios Team rast auf Motorrädern durch eine Eisenkugel, das Du Vanegas zeigt Salti auf dem Todesrad, Clown Gino bringt alle zum Lachen. Karten: zwölf bis 36 Euro. www.zirkus-charles-knie.de

Heute ein König ! Kabarett im Aegi

„Jubel, Trubel, Heiserkeit“ – so heißt das neue Solo-Programm von Johann König. Der Kabarettist nimmt das Publikum am Freitag und Sonnabend ab 20 Uhr im Theater am Aegi mit auf eine Reise durch sein Leben. Er har drei Kinder gezeugt, zwei Bäume gepflanzt und ein Haus gebaut. Und nun? Der Ausnahme-Choleriker unter den Kabarettisten macht sich Gedanken über Konsum, Klima und Moral. Kühle Analyse mit poetischem Kern. Karten: 34,65 Euro.

Murmeln im Inkatempel

Willkommen zur „langen Nacht der Murmeln“: Heute um 18 Uhr wird im Stadtteilzentrum Ricklingen (Ricklinger Stadtweg 1) das „Murmiland“ eröffnet – bis 23 Uhr kann gespielt werden. Zum dritten Mal stellt Sammler Ortwin Grüttner seine spektakulären Murmelbahnen aus – dieses Mal überrascht er Besucher mit Inkatempeln und technischen Finessen. Sonnabend ist von neun bis 19 Uhr geöffnet, Sonntag von zehn bis 18 Uhr.

Kunstsalon in Herrenhausen

Das Ambiente passt zum „Kunstsalon“, der zum 50. Mal in Herrenhausen stattfindet: Im ehemaligen Festsaal der Königin Sophie und im Arne-Jacobsen-Foyer kann man Freitag bis Sonntag durch viele Epochen der Kunst wandeln. Ikonen, Gemälde, Antiquitäten, Silber und antike Möbelstücke warten auf Käufer. Wer will, kann bei Experten des NDR-Formats „Lieb und teuer“ seine Stücke schätzen lassen. Eintritt kostet fünf Euro.

Mit Wickeltuba und Trompete

Die Männer in den bunten Anzügen feiern am Freitag ab 20 Uhr im Pavillon (Lister Meile 4) eine rasante Party: „Piú colore é piú bello“ heißt das neue Album von Brazzo Brazzone – mehr Farbe ist schöner! Bisher waren Coverversionen ihre Spezialität, nun mischen die Musiker auch eigene Kompositionen ins Programm. Mit Trompete, Posaune, Wickeltuba, Saxofon und Schlagzeug wird es laut! Karten: 20, ermäßigt 16 Euro.

Familienfest mit Jinx

Diese Band ist eine Hannover-Legende: Vor 30 Jahren wurde Jinx gegründet – zum runden Geburtstag feiern die Musiker und ihre Fans eine große Party im Capitol (Schwarzer Bär). Beginn ist am Freitag um 20 Uhr. Ihr größter Hit „Stars“ stammt aus dem Jahr 1996 – der Ohrwurm funktioniert auch Jahrzehnte später noch. Sänger Torsten Schacht und seine Kollegen auf der Bühne werden ohne Zorn, aber vielleicht mit ein bisschen Wehmut auf die erfolgreichen Jahre zurückblicken. Das Konzert im Kapitol (Karten kosten 27 Euro) dürfte ein Familienfest werden, die Band kündigt außerdem Überraschungsgäste an.

Von NP