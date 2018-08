Hannover

Im Rathaus stehen die Haushaltsberatungen an – und die freien Träger befürchten, dass ihnen das Wasser abgegraben wird. Um daran zu erinnern, dass bei den sozialen Belangen in der Stadt alle in einem Boot sitzen, hatte der Paritätische zusammen mit anderen betroffenen Vereinen am Montag zu einer Art Speed-Dating mitten auf dem Maschsee eingeladen.

Eine Stunde lang sollten Vertreter aus Politik und Verwaltung mit Vertretern der Vereine an Bord eines Maschsee-Dampfers im steten Tischwechsel die Probleme diskutieren. Die Verwaltung sagte ab. Aber: „Die Politiker sind für uns sicher die wichtigste Adresse“, so Georg Steimann, Geschäftsführer des Paritätischen.

Die wesentlichen Knackpunkte: Die Verwaltung will von der institutionellen Förderung auf eine Projektförderung umstellen, Mittel also nicht mehr pauschal für einen Träger sondern nur noch gezielt für beantragte Projekte bewilligen. Für die Träger würde das die Sicherheit weiter verringern, längerfristige Planungen auch für Personalentwicklung wären unmöglich. „Wir wollen dagegen freie Verträge mit mehrjährigen Laufzeiten“, sagte Steimann.

Darüber hinaus fordern die Träger auch eine Dynamisierung der Förderung, also eine Anpassung an steigende Kosten wie etwa Tariflöhne. Steimann: „Wir haben Mitglieder, die seit der Jahrtausendwende keine Erhöhung bekommen haben.“ Mit der Folge sich verringernder Arbeitszeiten bei eigentlich steigender Nachfrage.

Von der Politik waren Vertreter von SPD, Grünen, der Gruppe Linke/Piraten und der Fraktion an Bord. Im Gespräch versicherten alle ihre Unterstützung. Wobei jedoch Robert Nicholls von der SPD einschränkte, keine perfekte Lösung parat zu haben. „Es ist auch die Frage, wie kriegt man was umgesetzt. Es muss langfristig tragfähige Entscheidungen geben.“ Aber ohne Lösung werde es zu einem großen Einrichtungssterben kommen, befürchten die Träger.

Von Andreas Krasselt