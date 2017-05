Zurück in die 1. Liga

Die offizielle Aufstiegsparty für Hannover 96 steigt – auf Einladung von Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok – am Montag, den 22. Mai 2017, ab 17 Uhr auf dem Trammplatz am Neuen Rathaus.

Hannover. Alle Fans von Hannover 96 sind herzlich willkommen, dort mit der Mannschaft und dem Trainerteam zu feiern, dass die Roten in der kommenden Saison wieder im deutschen Fußballoberhaus antreten.

So läuft die Feier ab

Ab 17 Uhr begrüßen die beiden 96-Stadionsprecher, Frank Rasche und NDR 2-Moderator Stefan Kuna, die Fans auf einer dazu eigens aufgebauten Bühne auf dem Trammplatz. Zum Warmmachen läuten mit Kompass 13 und Ich Kann Fliegen zwei hannoversche Bands mit enger Bindung zu 96 das Fest vor dem Neuen Rathaus ein, ehe gegen 18 Uhr die Mannschaft eintrifft. Das Aufstiegsteam wird zunächst im Rathaus von Stefan Schostok empfangen und darf sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Anschließend geht es auf den berühmten Rathaus-Balkon – und später gibt es Interviews und mit Sicherheit das eine oder andere Späßchen nah bei den Fans auf der Bühne.

Fury auf der Bühne

Die Rockband Fury and the Slaughterhouse werden nicht nur den Stadionhit "Won’t Forget These Days", sondern noch einige weitere Titel zum Besten geben. Gegen 21 Uhr singen Hannover 96, die Furys und alle Fans schließlich gemeinsam mit Dete & Osssy die Hymne "96 – Alte Liebe". Die Feier ist damit aber noch nicht vorbei: Ab dann heizen The Jetlags, eine der erfolgreichsten Coverbands des Stadt, die hannoversche Partynacht an.

So kommt Ihr hin

Hannover 96 empfiehlt dringend die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln – und die ist kostenlos: Alle Fahrgäste, die am Montag im 96-Trikot zur Aufstiegsfeier und zurück mit Bussen und Bahnen im Gebiet des GVH unterwegs sind, fahren umsonst - sie sind von der Region Hannover eingeladen und benötigen kein Ticket.

Wer mit dem Auto kommen muss, sollte unbedingt beachten: Aufgrund der vielen Fans und Besucher, die auf dem Trammplatz und dem für die Veranstaltung gesperrten Friedrichswall erwartet werden, gibt es keine Parkmöglichkeiten am gesamten Gelände um das Neue Rathaus und in dessen unmittelbarer Nähe. Auch die Parkgarage am ehemaligen Maritim Hotel wird nicht zugänglich sein.

Weitere Sperrungen

Komplette Sperrung des Friedrichswalls zwischen Culemannstraße und Willy-Brandt-Allee ab ca. 15 Uhr bis voraussichtlich 24 Uhr.

Örtliche Umleitungsempfehlung über Willy-Brandt-Allee und Culemannstraße bzw. großräumiger über Culemannstraße – Rudolf-von-Bennigsen-Ufer - Altenbekener Damm - Hildesheimer Straße – Aegi. Alternativ wäre auch eine Umfahrung über die Karmarschstraße und Osterstraße und umgekehrt möglich.

Zum Zeitpunkt der Veranstaltung würde in der Willy-Brandt-Allee eine Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Maschsee eingerichtet. Somit wäre die Willy-Brandt-Allee auch nicht vom Kurt-Schwitters-Platz befahrbar. Besucher sollten mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Kraftfahrer sollten die genannten Bereiche weiträumig umfahren.