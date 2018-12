Hannover

Die 34 000 Beschäftigten der Diakonie in Niedersachsen wollen endlich genau so viel verdienen, wie ihre Kollegen im Öffentlichen Dienst. Zum Auftakt der aktuellen Tarifrunde am Montag im Stephansstift in Hannover fordern sie 6 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro mehr. Auszubildende sollen 100 Euro im Monat mehr verdienen und ebenfalls einen Anspruch auf 30 Tage Urlaub erhalten. Insbesondere im Bereich der Jugendhilfe soll auch die Eingruppierung der Mitarbeiter entsprechend dem Öffentlichen Dienst angehoben werden.

Erstmals werden die Tarifforderungen der Gewerkschaft Verdi gemeinsam mit dem Marburger Bund vertreten. Denn auch die Ärzte und Krankenpfleger der Diakonie sehen sich abgehängt. „Ich verdiene auf der Intensivstation im Henriettenstift 3100 Euro brutto, ein Kollege etwa im Siloah bekäme 200 Euro mehr“, sagt Krankenpfleger Uwe Denitz. „Das Ministerium hat angekündigt, Mehrkosten durch Tarifsteigerungen zu refinanzieren. Wir erwarten, dass unsere Arbeitgeber das nutzen, um den Pflegeberuf nachhaltig attraktiv zu machen.“

Schwierige Verhandlungen

Denn der Fachkräftemangel macht sich in allen Bereichen, in denen die Diakonie tätig ist, bemerkbar. Laut Marburger Bund stünden OP-Säle leer, da nicht genug Personal vorhanden sei, sie zu nutzen – nicht nur in der Geburtshilfe. „Wir stehen im Wettbewerb um Arbeitskräfte“, erklärt Verdi-Sprecherin Annette Klausing. „Wenn die Diakonie nicht nachbessert, hat das Folgen.“ Glaubt man den Transparenten, mit denen einige Diakonie-Mitarbeiter den Verhandlungsauftakt auf dem Gelände des Stephansstifts demonstrativ begleiteten, steht ihnen das Wasser quasi bis zum Hals. Ein Transparent zeigt ein Boot – immerhin wohl eins, in dem man gemeinsam sitzt – das jedoch nur von Rettungsringen, auf denen „6 Prozent“ steht, gehalten wird.

„Sehr schön gemalt“, meinte auch der Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite, Jens Rannenberg. Hoffnungen wollte er den Mitarbeitern aber nicht machen. Für die Diakonie würden sich die Forderungen insgesamt auf eine Lohnerhöhung von 7,3 Prozent summieren. „Das ist etwas viel des Guten“, sagte er. „Ich stelle mich persönlich auf schwierige Verhandlungen ein.“ An deren Ende ein „angemessenes und zeitgemäßes Entgelt“ stünde. Aber: „Geld allein ist es nicht“, betonte er. Als Verhandlungsführer werde er ein stärkeres Gewicht auf Arbeitsbedingungen legen, und darauf, „was wir für Familien tun.“

Von Andreas Krasselt