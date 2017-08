Hannover: Der Mittwoch

Service

Wir haben die Mitte der Woche erreicht - das ging schnell. Auch heute können Hannoveraner die Sonne noch in vollen Zügen genießen.

Hannover. Heute ist Prozessauftakt im Landgericht für schwere Brandstiftung in der Goldbar in Misburg. Der Besitzer wird verdächtigt, seine eigene Bar angezündet zu haben. Er behauptete, von drei Unbekannten mit einem Gewehr bedroht worden und gefesselt worden zu sein, was nach Angaben der Ermittler jedoch nicht stimmt. Der Angeklagte erlitt bei dem Brand eine leichten Rauchgasvergiftung. Die Kneipe brannte komplett aus.

Die Erdmännchen im Zoo Hannover haben Nachwuchs bekommen. Heute darf die Presse die kleinen Nager bewundern.

Marktschreier-Tage am Steintorplatz werden heute wieder eröffnet. Sie finden das ganze Wochenende statt.

Die Grundsteinlegung für das neue Vereinssportzentrum von Hannover 96 wird heute Mittag stattfinden. Trainiert wird heute aber trotzdem.

Der Vorverkauf für das Konzert der Toten Hosen beginnt.

Wetter

Heute werden hochsommerliche 30 Grad. Am Abend kann es zu Gewittern kommen - auch Regen ist möglich.

Verkehr/Blitzer

Eine 17 Kilometer lange Diesel-Spur hat für eine stundenlange Vollsperrung der Autobahn 7 gesorgt. In der Nacht auf Mittwoch hatte ein Lkw in der Nähe von Northeim einen anderen Laster touchiert. Nach Polizeiangaben verlor er dann zwischen den Anschlussstellen Echte und Seesen massenhaft Treibstoff. Verletzt wurde niemand. Am frühen Mittwochmorgen staute sich der Verkehr auf etwa zwölf Kilometern. Auch nach vier Stunden war die Autobahn in Fahrtrichtung Hannover zunächst noch immer nicht befahrbar. Auch jetzt staut es sich dort noch.

Sonst ist die Bahn frei. Die Region Hannover überprüft heute in Springe die Geschwindigkeit. Die Polizei blitzt auf der B65 in Hannover.