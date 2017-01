Vorschau

Guten Morgen, Hannover! Hier gibt's die Vorschau für den Donnerstag - voller Vorfreude auf den sonnigen Tag.

Hannover. Im Safia-Prozess wird heute am Oberlandesgericht in Celle das Urteil gesprochen. Die 16-Jährige soll im Hauptbahnhof Hannover einen Beamten im Auftrag des IS niedergestochen haben. Die Bundesanwaltschaft forderte sechs Jahre Haft - wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und Unterstützung der Terrormiliz Islamischer Staat.

Um 20 Uhr kommt Friedemann Weise ins Theater am Küchengarten. Sein Programm heißt "Die Welt aus der Sicht von schräg hinten".

Der scheidende Wirtschaftsminister und SPD-Chef Sigmar Gabriel gibt im Bundestag eine Regierungserklärung zur Wirtschaftsentwicklung ab. Es ist sein letzter großer Termin als Wirtschaftsminister. Nach seinem Verzicht auf die Kanzlerkandidatur und den SPD-Vorsitz will er als Außenminister weitermachen.

Schon gewusst? Heute vor 35 Jahren begannen im niedersächsischen Gorleben die Bauarbeiten für das atomare Zwischenlager.

Laut Kachelmannwetter wird es heute richtig sonnig: Bei bis zu null Grad erwartet Hannover sechs Stunden Sonnenschein.

Die Verkehrslage in und um Hannover ist ruhig.