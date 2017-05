Sommer am Maschsee: Auch die Enten genießen das sommerliche Wetter am Maschsee.© Wallmüller

Vorschau

Guten Morgen Hannover! Die Sonne scheint heute nur selten - trotzdem wird es wieder warm. Die Vorfreude auf morgen steigt: Der Sommer ist in Sicht! Was Hannover an diesem Dienstag bewegt, gibt es hier zu lesen.

Hannover

Hannover. Im Fall des Totschlags im Asia Imbiss im A2-Center werden am Dienstagmorgen die Schlussplädoyers und das Urteil erwartet. Die Verhandlung beginnt um neun Uhr.

Auftakt des Projekts "Willkommen Kinder": Kinder aus Flüchtlings- und Asylbewerberfamilien sollen beim Deutsch lernen und Akommen unterstützt werden. Im Haus der Region kommen dafür am Morgen unter anderem Doris Schröder-Köpf und Regionspräsident Hauke Jagau zusammen.

Um 11.30 Uhr starten Spielhallenbeschäftigte eine Demonstration für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Der Demonstrationszug startet am HCC, geht über die Schack-, die Marienstraße, den Friedrichswall bis zum Georg-von-Coelln-Haus (Am Markte 13). Um 13 Uhr findet dort die Abschlusskundgebung statt.

Deutschland/Welt

Die "WannaCry"-Attacke hat am Wochenende sämtlichen Firmen des Leben schwer gemacht. Offenbar ist nicht auszuschließen, dass Nordkorea hinter der Cyber-Attacke steckt.

US-Präsident Donald Trump soll offenbar geheime Informationen an den russischen Außenminister weitergegeben haben. Die Geheimdienstinformationen sollen sogar so sensibel sein, dass nicht mal Verbündete darüber informiert sind.

Sport

Angelt sich Hannover 96 Hoffenheims Ex-Kapitän? Der Verein soll an Pirmin Schwegler interessiert sein.

Kultur

Klassik in Kombination mit Club? Das geht! Und zwar mit den Symphoniacs. Genregrenzen sind dank ihnen dahingeschmolzen. Immerhin haben sie es geschafft, eine klassische Moderne zu schaffen. Ihr Debutalbum war ein Charterfolg. Am Dienstagabend treten sie im Theater am Aegi auf. Los geht's um 20 Uhr.

Nach der Arbeit geht es am Dienstag auf die Pferderennbahn. Denn da findet am Nachmittag das After Work Pferderennen statt. Im Rahmen des 150. Jubiläums des Hannoverschen Rennvereins wird den Gästen viele Highlights geboten. Das After Work Pferderennen ist eines davon. Start ist u, 15.30 Uhr. Das Programm geht bis 21.30 Uhr.

Verkehr

Vorsicht auf der B3 Celle in Richtung Hannover: Vor der Ausfahrt Pferdeturm besteht Gefahr durch ein defektes Fahrzeug.

Auch auf der B6 ist Vorsicht geboten: Zwischen Laatzen und der A37, Abzweig A37/B6 besteht Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle.

Ebenfalls auf der B6 - diesmal aber in Stöcken - in Höhe Klappenburgbrücke steht ein defektes Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen.

Wetter

Die Sonne zeigt sich am Dienstag nur selten - dafür bleibt es allerdings warm. Die Temperaturen kratzen an der 20-Grad-Marke. So kann die Vorfreude auf morgen richtig wachsen: Da ist immerhin mit rund 26 Grad zu rechnen.

NP-Artikel

Fußball-Gewalt: Hooligans nach Schlägerei stundenlang in Polizei-Gewahrsam.