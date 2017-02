Vorschau

Guten Morgen, Hannover! Heute wird mit 1,3 Sonnenstunden der schönste Tag der Woche. Was an diesem grauen Dienstag in Hannover los ist, gibt es hier zu lesen:

Hannover. Das Landgericht unternimmt heute einen dritten Anlauf, um 22 Jahre nach einem brutalen Mord in einem Waldstück bei Hannover den Täter zu bestrafen. Wegen eines Streits um eine arrangierte Hochzeit sollen zwei Männer im Juli 1995 einen damals 24 Jährigen in ein Auto gezerrt, in dem Waldstück niedergeschossen und ihn anschließend gefesselt in einem Plastiksack vergraben haben. Erst im Oktober 1996 wurde der Tote gefunden. Zwei vorherige Prozesse (1997 und 2009) platzten. Einem der mutmaßlichen Täter soll die Schwester des Opfers zuvor als Ehefrau versprochen worden sein. Als die damals 17-Jährige aus ihrer Heimat in Niedersachsen eintraf, soll ihr Bruder sich geweigert haben, dass sie die Drittfrau des Mannes wird. Daraufhin soll es zu der tödlichen Abrechnung im Fuhrberger Holz gekommen sein.

Das Bill Mockridge mehr ist als nur Teil der Lindenstraße hat er längst bewiesen. Heute Abend kommt er mit seinem Programm "Alles frisch?!" im Apollo-Kino. Seinem Sohn Luke hat er schon beigebracht, wie man humorvoll lebt, sein Programm hingegen erklärt, wie man auch im Alter frisch im Kopf bleibt. Schließlich wird Bill Mockridge im Juli schon 70. Wer hätte das gedacht? Los geht es um 20.15 Uhr. Karten gibt es für 23 Euro (ermäßigt 20 Euro).

Vor zwei Tagen hätte Falco seinen 60. Geburtstag gefeiert - heute rockt er wieder. Und zwar im Theater am Aegi. Vor gut einem Monat feierte "Falco - das Musical" Premiere. Bis Ende April wird das Programm in mehr als 50 Städten aufgeführt. Die Hommage an den schillernden Popstar der 80er-Jahre startet um 20 Uhr (Einlas: 19 Uhr). Wer sich Karten sichern konnte, hat Glück: Das Musical ist ausverkauft.

Auch wenn es grau bleibt, ist heute der schönste Tag der Woche. Laut Kachelmannwetter ist heute mit 1,3 Sonnenstunden zu rechnen. Im Vergleich zu dem, was Hannover bevorsteht, ein recht guter Kurs. Dem Wetter einfach mit guter Laune trotzen: Immerhin bleibt es heute sogar weitgehend trocken!

Zwischen dem Landwehrkreisel und dem Ricklinger Kreisel (B6, B65, B3) besteht Gefahr durch ein defektes Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen.