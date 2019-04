Meine Stadt Hannover - Alles Wichtige zum 29. Internationalen Feuerwerkswettbewerb Fünf Teams werden auch in diesem Jahr beim 29. Internationalen Feuerwerkswettbewerb die Herrenhäuser Gärten „perfekt in Szene setzen“. Die Tickets sind schon jetzt gut gefragt.

SCHÖNE AUSSICHTEN: Die Feuerwerk-Wettbewerbs-Organisatoren (von links) Christoph Sure, Jennifer Nörtemann und Hans Nolte freuen sich in den Herrenhäuser Gärten auf den Start am 18. Mai. Quelle: Frank Wilde