Hannover

Mehr Platz für Fahrräder fordern die Schüler, die für ein besseres Klima kämpfen. Am Freitagnachmittag nahmen sie sich diesen sichtbar auf Hannovers Straßen. Ein langer Fahrrad-Demozug startete am Opernplatz, führte am Rathaus vorbei, durch die Südstadt zum Maschsee, um später im Georgengarten zu enden. Ein „Riesenerfolg“ sei die Veranstaltung gewesen, freute sich Lou Töllner (17), eine der „Fridays for Future“-Organisatorinnen in Hannover.

Zuletzt waren beim „Friday for Future“ im März in Hannover rund 8000 Schüler zusammengekommen. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer an der Fahrraddemo am Aegidientorplatz auf rund 550. Allerdings schlossen sich dem Zug unterwegs weitere Radfahrer an. „Wir haben 700 bis 800 Teilnehmer gezählt“, sagt Organisatorin Töllner. Angesichts von Kälte und Schulferien sei man damit „sehr zufrieden“.

Schüler: Hannover tut zu wenig für den Radverkehr

Für eine Fahrraddemo habe man sich entschieden, weil „der Verkehr immer noch 18 Prozent Anteil am CO2-Ausstoß hat“, kritisiert Töllner. Hannover tue zu wenig für umweltfreundliche Verkehrsmittel. In den vergangenen Jahren sei es dort nicht gelungen, den Anteil des Radverkehrs auszubauen.

Sarah, die die IGS Linden besucht, fährt schon seit der ersten Klasse mit dem Fahrrad zur Schule. Aus ihrer Sicht haben „Radfahrer einfach zu viele rote Ampeln“. Lua (16) findet, dass „jeder für sich selbst schauen sollte, welchen Beitrag er zum Klimaschutz leisten kann“. Sie plädiert dafür, „das Autofahren unbequemer und das Radfahren bequemer zu machen“. Dann würden „die Leute von alleine umsteigen“.

Mit Zug statt Flugzeug nach Spanien

„Mehr, mehr Radverkehr!“ – war ein zentrales Anliegen, das die Schüler sowie einige Eltern und weitere Fahrradfreunde, die sie begleiteten, unterwegs lautstark formulierten. Eines, das nicht bei allen gut ankam. An der Osterstraße stieg ein Autofahrer wütend aus und schrie, dass die Schüler „ihn mal am Arsch lecken“ könnten.

Ohnehin sehen sich die demonstrierenden Schüler immer wieder Vorwürfen ausgesetzt. „Für Klima streiken, aber dann auf Klassenfahrt mit dem Flugzeug“ lautet einer davon. Miriam ist schon einmal „für einen Austausch nach Spanien geflogen“. Künftig will sie das aber nicht mehr tun: „Beim nächsten Mal fahre ich mit dem Zug dorthin“, erzählt die 15-Jährige, die die KGS Sehnde besucht.

So wie sie scheinen viele Schüler über ihr Mobilitätsverhalten nachzudenken. „Obwohl viele vom Dorf kommen, fahren immer mehr von uns mit dem Fahrrad“, erzählt Hugo (17).

Von Christian Bohnenkamp