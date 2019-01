Hannover

Neueinsteiger in die Ausbildung zu einem Therapieberuf haben es gut, für sie fällt das lästige Schulgeld weg. Erstritten haben das diejenigen, die schon in der Ausbildung stecken – und weiter zahlen müssen.

„Also haben wir Pech gehabt? Das kann’s doch nicht sein“, sagt Hannah Binder. Die 21-Jährige will Logopädin werden. Für sie mehr Berufung als Beruf. „Das ist eine ganz besondere Arbeit. Wir werden gebraucht, vom Kleinkind bis zum Senioren“, weiß sie. „Und ich möchte, dass die Menschen, die uns brauchen uns auch bekommen.“

Am Ende der Schulzeit 16 000 Euro Schulden

Dafür nimmt sie einiges in Kauf. Jeden Monat zahlt sie im ersten Lehrjahr der Bernd-Blindow-Schule in Bückeburg für ihre dreijährige Ausbildung 450 Euro. Das sei noch günstig, andere würden bis zu 750 Euro zahlen, sagt sie. „Das können meine Eltern nicht alles zahlen. Am Ende meiner Ausbildung habe ich 16 000 Euro Schulden.“ Bei einem Bruttoverdienst von monatlich vielleicht 2800 Euro oder weniger.

Mit rund 500 anderen Auszubildenden der Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, Podologie und Diätassistenz ist Hannah Binder am Freitag in Hannover erneut auf die Straße gegangen. Eine große Resonanz, angemeldet waren nach Polizeiangaben 350 Demonstranten.

Der Protestzug setzte sich um 14 Uhr am Hauptbahnhof in Bewegung und endete mit einer Kundgebung vor dem Landtag. Zu den Rednern gehörte auch ein Verdi-Vertreter: Thilo Jahn hält die Forderung nach Schulgeldbefreiung indes für viel zu bescheiden: „Sie sollten eine Vergütung fordern, wie sie die Auszubildenen in den öffentlichen Kliniken laut Tarifvertrag seit Anfang des Jahres erhalten“, sagt er.

Von Andreas Krasselt