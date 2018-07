Hannover

An diesem Sonnabend versammelten sich knapp 500 Menschen an der Oper in Hannover, um für eine humanitäre Flüchtlingspolitik zu demonstieren. Mehrere zivilgesellschaftliche Gruppen unter dem Bündnis "Seebrücke", sowie die Parteien Die Linke und Die Grünen, haben sich zu der Demo ab 14 Uhr versammelt. Die Botschaft: Man wolle deutliche Zeichen gegen die Maßnahmen setzen, bei denen Flüchtlinge mit allen Mitteln aus Europa fern gehalten werden sollen.

Anne Kura, Landesvorsitzende der Grünen, sagt: "Wir sind gegen das Sterben auf den Mittelmeer." Das sieht auch Johann Jansen so. Er ist extra aus Wilhelmshaven nach Hannover gekommen, hält ein Plaket mit der Aufschrift "Schäm dich Europa" in den Händen. Er sagt: "Die Flüchtlingspolitik Europas ist eine Schande. Flüchtlingswege sollen legal werden. Europa muss sich einig werden."

Die Kundgebung führt vom Opernplatz über den Bahnhofsvorplatz zum Steintor. An der Marktkirche soll es dann noch eine Abschlusskundgebung geben. Bis 17 Uhr ist die Veranstaltung angemeldet.

Von Cecelia Spohn und Karina Hörmann