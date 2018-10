Hannover

Behinderungen im Berufsverkehr am Donnerstagmorgen: Etwa zwei Kilometer hinter der Anschlussstelle Wunstorf-Luthe war ein Lastwagen mit einem Getriebeschaden liegen geblieben. Der rechte Fahrstreifen war deshalb mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr stockte auf einer Länge von zehn Kilometern. Es dauerte mehrere Stunden das Hindernis zu beseitigen, aber auch danach staute sich der Verkehr zum Teil bis Bad Nenndorf zurück. Auch die Ausweichstrecken waren überlastet.

Auch auf anderen Strecken gab es am Donnerstagmorgen Staus: So auf dem Messeschnellweg zwischen Kirchhorst und dem Weidetor sowie auf der A2 zwischen Hannover-Ost und Bothfeld. Die Straßen in der Stadt waren ebenfalls voll – anscheinend sind viele Berufstätige in dieser Woche vom Fahrrad wieder auf das Auto umgestiegen, um bei dem regnerischen Herbstwetter zur Arbeit zu kommen.

Von sbü/RND