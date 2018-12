Hannover

Ein technischer Schaden in einer Mehrfachsteckdose hat am Montagmittag in der Wohnung eines 59 Jahre alten Mannes in einem Mehrfamilienhaus am Niedersachsenring in Vahrenwald einen Wohnzimmerbrand verursacht. So lautet das Ergebnis der Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes am Dienstag. Den Schaden an der weiterhin nicht nutzbaren Wohnung schätzen die Beamten auf 10.000 Euro.

Der Mieter war zum Zeitpunkt des Feuers nicht zu Hause. Nach Angaben der Polizei hatte eine Nachbarin gegen 13 Uhr nebenan den piependen Rauchmelder gehört. Die Flammen hatten sich zwar bereits im Wohnzimmer ausgebreitet, die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand im Hochparterre jedoch schnell löschen.

Von Simon Polreich