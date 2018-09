Hannover

An der Limmerstraße in Linden eröffnet im November eine Filiale der Franchise-Kette „Dean & David“. Das Restaurant zieht in die Räume von Bohne, das Café ist seit dem 30. Juni geschlossen.

„Die Bauarbeiten gehen gerade los, Anfang bis Mitte November wollen wir öffnen“, sagt Geschäftsführer Timur Tekkal. Vorher wird komplett umgebaut. Angebot und Design des Ladens sollen speziell an den neuen Standort angepasst werden. „Wir wollen den Linden-Style mit vielen alten Bildern aufgreifen“, sagt Tekkal.

Der frühere Rugby-Nationalspieler ist in Linden aufgewachsen und fühlt sich mit dem Stadtteil verbunden. Nebenbei ist er noch immer Trainer bei Victoria Linden. Seine Schwester werde die Leitung der Filiale an der Limmerstraße übernehmen.

„Wir sind sehr gespannt auf den neuen Laden“, sagt Tekkal. Er hofft, dass die Lindener die Filiale gut aufnehmen werden.

Bohne schließt, „Dean & David“ kommt

Seit der Schließung von Bohne an der Limmerstraße 56 und der Ankündigung, dass „Dean & David“ in die Räume einziehen wird, gibt es auch viele kritische Kommentare in den sozialen Netzwerken. „Nicht schon wieder eine Kette auf der Limmerstraße“, schreibt etwa eine Nutzerin bei Facebook.

Gegen die Eröffnung von Filialen großer Ketten an der Limmerstraße hatte sich in den letzten Jahren immer wieder massiver Widerstand geregt.

Von Elisabeth Woldt/RND