Hannover

Sechs Autos sind am Sonntag in Hannover-Hainholz beschädigt worden. Ein aufmerksamer Passant hatte gegen 13 Uhr bemerkt, dass an sechs Autos, darunter auch ein Kleintransporter vom Typ „Sprinter“, die jeweils rechten Außenspiegel beschädigt worden waren. Er informierte die Polizei.

Ersten Ermittlungen zufolge hat mindestens ein Unbekannter gewaltsam auf die Spiegel der an den Straßen Auf dem Dorn und Am Hopfengarten geparkten Fahrzeuge eingewirkt. Einige wurden abgerissen, andere nach hinten überdreht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Tat zwischen Samstagnacht und Sonntagmittag verübt wurde.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich im Polizeikommissariat Nordstadt unter der Telefonnummer 0511 / 1 09 31 17 zu melden.

Von rahü