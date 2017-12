Hannover: Das passiert heute

Service

Guten Morgen, Hannover! Hier gibt eine Übersicht darüber, was heute in der Stadt und im Rest der Welt so los ist.

IOC berät über Strafe im russischen Dopingskandal

Die Führung des Internationalen Olympischen Komitees berät heute in Lausanne über Strafen im russischen Dopingskandal. Russland steht im Verdacht, über Jahre hinweg systematisches, staatlich gedecktes Doping betrieben zu haben. Die Führung in Moskau bestreitet den Vorwurf.

Wie gut können Deutschlands Viertklässler lesen?

Zum Lesevermögen von Deutschlands Grundschülern wird in Berlin die Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) 2016 präsentiert. Untersucht wurde, wie gut Schülerinnen und Schüler der 4. Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich abschneiden. Die Testaufgaben berücksichtigten unterschiedliche Schwierigkeitsgrade beim Verstehen von Texten.

Wer ist der DHL-Erpresser?

Bei der Fahndung nach dem DHL-Erpresser hat die Polizei bereits drei Dutzend Hinweise erhalten. Eine heiße Spur ist aber bisher offensichtlich noch nicht darunter. Die nach der Auslieferung einer Paketbombe an eine Apotheke am Potsdamer Weihnachtsmarkt gebildete Sonderkommission wurde auf mehr als 50 Mitarbeiter aufgestockt.

Außenminister-Treffen zur Nordkorea-Krise

Die Nato-Außenminister treffen ab 15.30 Uhr in Brüssel zusammen, um unter anderem über die Zusammenarbeit mit der EU und die Nordkorea-Krise zu reden.

FC Bayern will gegen Paris St. Germain wahre Stärke beweisen

Der FC Bayern München geht mit großer Motivation in das letzte Gruppenspiel der Champions League um 20.45 Uhr gegen das Topteam von Paris St. Germain. Trainer Jupp Heynckes nannte es jedoch vermessen, den Gruppensieg als Ziel auszurufen. Dafür müsste der deutsche Fußball-Rekordmeister nach dem 0:3 in Paris in der Münchner Arena mit mindestens vier Toren Unterschied gewinnen.

Starauflauf in der TUI-Arena

Am Abend geben sich internationale Musikstars die Klinke in die Hand: Bei der "Night of the Proms" in der TUI-Arena spielen ab 20 Uhr unter anderem Ex-Chicago-Sänger Peter Cetera, Roger Hodgson oder das ehemalige Spice Girl Melanie C. Karten sind noch zu haben.