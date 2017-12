TSV Anderten

Hannover: Das lange Warten auf die Duschen

Schon seit mehr als anderthalb Jahren wartet der TSV Anderten vergeblich auf eine Sanierung der Duschen in der Sporthalle am Eisteichweg. Die Stadt hatte fast die Hälfte wegen gefährlicher Legionellen gesperrt. Nicht das einzige Problem des Vereins. In einer anderen Halle tropft es von der Decke. Die SPD-Ratsfraktion fordert deshalb einen umfassenden Überblick über den Zustand von Hannovers Sporthallen.