Formatumstellung

Wie sieht sie aus die neue Neue Presse? Wahrscheinlich ein bisschen ungewohnt – wie alle Dinge, die einem nicht so vertraut sind. Zumal wir die NP auch noch etwas verändert haben. Aber dazu haben Sie, liebe Leser, eine ganz erheblich beigetragen. Genau genommen kann man sogar sagen, Sie haben sich Ihre Zeitung selbst verändert.

Hannover. Bestimmt erinnern Sie sich: Ende September baten wir zu unserer großen Umfrage und wollten einiges von Ihnen wissen. Was wir besser machen sollen? Welche Themen Sie besonders interessieren? Wo Sie die Neue Presse am liebsten lesen? Mehr als 6000 Leser haben uns Ihre Meinung zukommen lassen – und wir haben Sie nun beim Wort genommen. Das Ergebnis halten Sie gerade in Ihren Händen: die neue Neue Presse. Frischer, moderner und klarer gestaltet – aber erkennbar immer noch die Neue Presse.

Was Ihnen bestimmt als erstes aufgefallen ist, ist die kompaktere Form. Wir Zeitungsmacher sprechen vom „Rheinischen Format“ – es zählt zu den populärsten in Deutschland, weil es als besonders handlich gilt. Man könnte auch sagen: Es wird bequemer, die Neue Presse zu lesen.

Überhaupt möchten wir Ihnen die Lektüre so angenehm wie möglich machen. Mit vielen kleinen Maßnahmen, die wir Ihnen auf dieser Seite detailliert vorstellen, wurde für mehr Überblick und bessere Orientierung gesorgt. „Wir haben Bewährtes weiterentwickelt“, verspricht Art-Direktorin Mirja Pflug. Zudem wurde besonderer Wert auf eine bessere Lesbarkeit der Schrift gelegt. „Das war für viele unserer Leser von großer Bedeutung“, sagt der stellvertretende Chefredakteur Markus Hauke.

Inhaltlich ist die NP noch regionaler, noch sportlicher, noch meinungsstärker geworden. Und das auf mehr Seiten, mit modernster Technik gedruckt. Damit Sie sich weiterhin über alles, was in und um Hannover, Niedersachsen und der Welt wichtig ist, in Ihrer Neuen Presse seriös informieren können – und zudem bestens unterhalten sind.

Lernen Sie die neue Neue Presse in einer einmaligen Sonntagsausgabe kennen. Die Abonnenten bekommen die Ausgabe gratis zugestellt, alle anderen können sie im Epaper lesen, ebenfalls kostenlos. Folgen Sie dazu diesem Link. Oder in der NP-Epaper-App auf dem Smartphone und Tablet.

Sagen Sie uns Ihre Meinung:

Wie gefällt Ihnen die neue Neue Presse? Haben Sie Fragen, Anregungen, Kritik? Dann melden Sie sich! In unserer großen Telefonaktion sind wir am Sonntag für Sie erreichbar.

Christoph Dannowski, Leiter Marketing, von 10 bis 12 Uhr.

Bodo Krüger, Chefredakteur, von 12 bis 14 Uhr.

Markus Hauke, stellv. Chefredakteur, von 14 bis 16 Uhr.