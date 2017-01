Vorschau

Guten Morgen, Hannover. Heute ist der Tag des deutschen Apfels. Wieso das so ist und was heute sonst noch so passiert, gibt's hier zu lesen.

Hannover. Des Deutschen liebste Frucht ist und bleibt der Apfel. Kein Wunder, immerhin ist der reich an Vitaminen - ein Apfel kann bis zu 60 Prozent des Tagesbedarfs an Vitamin C decken. Wer regelmäßig Äpfel isst, der kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen, sogar das Risiko an einigen Krebsarten zu erkranken wird verringert. Heute also auf dem Weg zur Arbeit einfach noch schnell in einen Apfel beißen - schmeckt gut und hält gesund.

Der Prozess um den Mord am Steintor geht in die nächste Runde. Vor mehr als 19 Jahren kam es in einem Eiscafé am Steintor zu einem Schusswechsel. Der Angeklagte konnte im September 2015 in Bulgarien festgenommen werden.

Matthias Brandt und Jens Thomas präsentieren um 20 Uhr ihr Programm "Raumpatrouille & Memory Boy" im Pavillon. Matthias Brandts neues Buch Raumpatrouille und Jens Thomas neues Album Memory Boy münden in einer Wort-Musik-Collage.

Vorsicht ist auf der A7 geboten. Von Hannover in Richtung Kassel liegen zwischen der Ausfahrt Laatzen und der Ausfahrt Hildesheim-Drispenstedt Gegenstände auf der Fahrbahn.

Wie in den vergangenen Tagen geht es auch heute trüb weiter. Laut Kachelmannwetter ist bei bis zu fünf Grad mit Regenschauern zu rechnen.