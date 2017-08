Hannover: Das ist am Donnerstag los

Service

Kino, Maschseefest, Landgericht - viel los in Hannover und der Region. Wir wünschen einen guten Start in den Donnerstag!

Hannover. Zehn Tage Italien ab heute: Der Bahnhofsvorplatz verwandelt sich in eine italienische Piazza mit passenden Ständen. Das Open-Air-Kino im Gartentheater zeigt den Film "Die Gärtnerin von Versailles" mit Kate Winslet in der Hauptrolle. In einem Prozess am Landgericht geht es heute um einen Mann, der auf seine Frau eingeprügelt und sie missbraucht haben soll. In einem anderen Fall geht es um Kinderpornographie.

Das Team von Hannover 96 trainiert heute unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Auf dem Maschseefest ist heute das los. Bald starten wir schon in das letzte Wochenende am See.

Wetter

Heute heiter bei fünf Stunden Sonne. Es gibt frische Böen, aber keinen Regen. Klingt doch herrlich sommerlich.

Verkehr

Geblitzt wird heute an der B443 in Laatzen. Außerdem in der Region Hannover im Bereich Gehrden. Wie so häufig am Morgen staut es sich auf den Schnellwegen etwas. Sonst ist die Bahn aber frei.