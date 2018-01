Hannover: Das bringt der Tag

Tagesvorschau

Die neue Woche startet mit leichtem Schnee und frostigen Temperaturen. Wir wünschen Ihnen trotzdem einen guten Start in die neue Woche. Was sonst in Hannover und der Welt los ist, lesen Sie hier.

Hannover. In Hannover startet heute ein Prozess wegen mutmaßlicher Kindesentziehung. Einem Mann wird vorgeworfen seine fünf Kinder, für die allein die Mutter das Sorgerecht hat, nach Algerien gebracht zu haben.

Oberbürgermeister Stefan Schostok begrüßt die Delegation aus Hiroshima im Neuen Rathaus.

Vier Monate nach der Bundestagswahl hat die SPD am Sonntag mit knapper Mehrheit den Weg zu Koalitionsverhandlungen mit der Union frei gemacht. Beide Seiten wollen schnell Gespräche über eine Regierungsbildung aufnehmen. Bereits am frühen Abend ist ein Gespräch von Bundeskanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer mit dem SPD-Vorsitzenden Martin Schulz in Berlin geplant. Die SPD-Bundestagsfraktion kommt am Montagvormittag zunächst zu einer Sondersitzung zusammen. CDU und CSU wollen am Nachmittag gemeinsam ihre Verhandlungsstrategie abstimmen.

Die USA im „Shutdown“-Modus. Auch in der Nacht konnten Republikaner und Demokraten im Senat keine Einigung erzielen: Am Montag bleiben Ämter und Behörden ebenso geschlossen wie bundeseigene Museen, Zoos und andere Freizeiteinrichtungen. Etwa 850 000 Staatsbedienstete müssen in den Zwangsurlaub und bekommen vorerst auch kein Geld. Von der Stilllegung ausgenommen sind nur „essenzielle“ Bereiche wie Militär, Bundespolizei oder Geheimdienst. Für den Staat ist ein „Shutdown“ sehr teuer, Schätzungen zufolge bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar pro Tag. Im Senat wurde für Montagmittag eine Abstimmung angesetzt, um den „Shutdown“ der Regierung zu beenden.

Wetter

Das Wetter bleibt heute ungemütlich. Es ist Schneeregen bei maximal 4 Grad angesagt.

Blitzer

Die Polizei blitzt heute an der L 413 im Bereich Lehrte und in Ronnenberg.

Und der Blick zurück

Heute vor...

...20 Jahren öffnet der Vatikan sein bis dahin kaum zugängliches Inquisitions-Archiv für Historiker.

...25 Jahren flammt mit einer Offensive kroatischer Truppenverbände der Bürgerkrieg in Kroatien mehr als ein Jahr nach dem offíziellen Waffenstillstand erneut auf.

...155 Jahren bricht in Polen ein Aufstand gegen die russische Herrschaft aus.