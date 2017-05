Tagesvorschau

Guten Morgen, Hannover! Wir blicken voraus auf den heutigen 29. Mai 2017, der verspricht der bisher heißeste Tag des Jahres zu werden. Bis zu 31 Grad werden in Hannover erreicht, die Sonne scheint den ganzen Tag.

Hannover. Auf den Straßen hat sich die Situation wieder normalisiert. Nach der großen Rückreisewelle am gestrigen Sonntag haben sich heute Morgen noch keine langen Staus gebildet. Ausnhame: nach einem Unfall auf der A2 zwischen Wunstorf Kolenfeld und Garbsen - dort aktuell 4 Kilometer Stau.

Erneut hat Nordkorea eine ballistische Rakete getestet. Das Land schoss eine Scud-Rakete Richtung Japan. Ministerpräsident Shinzo Abe kündigte „konkrete Schritte“ an. Die wiederholten Provokationen könnten nicht toleriert werden. Mehr dazu.

Ein tödlicher Unfall hat sich am Sonntagvormittag auf der Landesstraße 387 zwischen Uetze und Dollbergen ereignet: Ein 52-jähriger kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Mehr dazu.

Manche Menschen haben gern auch mal Fünf-Euro-Scheine in ihrer Geldbörse. Das wird zumindest beim Abheben an den Geldautomaten in Hannover schwierig bis unmöglich: Immer weniger Geräte werden mit den kleinen Scheinen bestückt. Mehr dazu.