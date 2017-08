Hannover: Das bringt der Mittwoch

Service

Heute ist es soweit, dass Maschseefest beginnt: Oberbürgermeister Stefan Schostok eröffnet es zusammen mit Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH Maschseefest. Das Seefest mit Konzerten und kulinarischen Erlebnissen läuft bis zum 20. August. Hier erfahren Sie was in Hannover und der Welt sonst noch so los ist.

Hannover. Das 32. Maschseefest in Hannover startet am Mittwochabend mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen. An Werktagen wird ein Schankschluss um 1.00 Uhr eingeführt, wie die Stadt mitteilte. Am Wochenende soll diese Sperrfrist auf 2.00 Uhr verlängert werden. Außerdem sollen am See wieder mobile Wachen eingesetzt werden, zudem werden die Straßen rund um den See zeitweise gesperrt.

Zugleich ist für die Schüler in Niedersachsen heute der letzte Ferientag, bevor am Donnerstag die Schule wieder beginnt - passend, dass das Wetter sich heute sonnig mit bis zu 26 Grad zeigt.

Am Abend um 18 Uhr testet Hannover 96 gegen 1. FC Germania Egestorf/Langreder im August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen. Organisiert wurde das Vorbereitungsspiel, um die finanzielle Situation des TSV Kirchdorf zu verbessern. 2016 drohte dem Bezirksligisten die Insolvenz.

Das in Millionen verseuchten Eiern gefundene Insektizid Fipronil kam möglicherweise auch in einigen Legehennenbetrieben in Deutschland zum Einsatz. Etwa 1,3 Millionen der belasteten Eiern aus Belgien und den Niederlanden sind zuvor bereits in den Handel nach Niedersachsen gelangt. Dazu wird Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) in einer Pressekonferenz am Vormittag informieren.