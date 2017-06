Tagesvorschau

Guten Morgen, Hannover! Wir blicken voraus auf diesen 28. Juni 2017, an dem die Temperaturen auf bis zu 26 Grad steigen. Die Luft ist schwül und es besteht erhöhte Gewittergefahr. Auf den Straßen ist es heute Morgen noch stau- und unfallfrei. Kommen Sie gut in den Tag!

Hannover. Nun ein Blick auf die Themen des Tages:

Im Kampf gegen die immer noch zu hohe Schadstoffbelastung in Hannovers Luft bringen die Grünen drastischere Maßnahmen ins Spiel. An Tagen, an denen eine Überschreitung der Grenzwerte zu erwarten sei, sollte die Nutzung von Bussen und Bahnen der Üstra kostenlos sein. Zusätzlich sollen Hauptverkehrsstraßen wie die Hildesheimer Straße und die Vahrenwalder Straße verengt werden – die dann rot markierten Seitenstreifen sollen Fahrradfahrer bekommen.

Etwa ein Jahr dauerte die Planungsphase, Ende Mai waren die 160 neuen Kameras im Hauptbahnhof installiert (NP berichtete). Nun ist das neue Technikzeitalter auch offiziell eingeläutet: Die Bundespolizeiinspektion Hannover und die Deutsche Bahn stellten am Dienstag die moderne Videotechnik vor, mit der das Bahnhofsgebäude nun ausgestattet ist. Die Kosten belaufen sich laut Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis auf 1,8 Millionen Euro.

Hannover 96 wird heute sein neues Trikot vorstellen. Marvin Bakalorz und Neuzugang Pirmin Schwegler dürfen das neue Outfit präsentieren. Mehr dazu bei uns ab 13 Uhr.

Über einen Monat nach der aufsehenerregenden „WannaCry“-Attacke hat ein Erpressungstrojaner erneut in großem Stil zugeschlagen. Diesmal traf es viele Firmen in der Ukraine – aber auch den „Milka“-Hersteller Mondelez und die Reederei Maersk.

Um die Ehe für homosexuelle Paare ist ein Streit in der Regierungskoalition entbrannt. Unionsfraktionschef Kauder warf dem Regierungspartner SPD „Vertrauensbruch“ vor.

Zum Abschluss eine kurze Wettervorhersage vom Kollegen von Kachelmannwetter: