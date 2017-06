Tagesvorschau

Hannover: Das bringt der Mittwoch

Guten Morgen, Hannover! Wir blicken voraus auf diesen 14. Juni 2017, an dem in der Region bis zu 22 Grad erreicht werden. Sonne und Wolken wechseln sich dabei ab. Auf den Straßen rund um Hannover ist es heute Morgen noch stau- und unfallfrei. Kommen Sie gut in den Tag!