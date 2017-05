Tagesvorschau

Guten Morgen, Hannover! Wir blicken voraus auf diesen 31. Mai 2017, an dem es weiterhin sonnig und warm bleibt. Die Temperaturen erreichen bis zu 23 Grad. Auf den Straßen rund um Hannover gibt es bislang keine längeren Staus oder schlimme Unfälle. Kommen Sie gut in den Tag.

Linden kämpft um seinen Kult-Kiosk

Hannover. Dienstagabend: 300 Fans und Kunden bei Protest gegen die Schließung eines Kiosks an der Limmerstraße: „Es ist ein Stück Kultur, das hier zerstört wird.“ Mehr dazu.

Tragischer Tod im Silbersee

Nach dem tragischen Tod eines Hannoveraners (20) am Montagabend im Silbersee in Langenhagen werden immer mehr Details in dem Fall bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass den 20-Jährigen beim Schwimmen die Kräfte verließen. Mehr dazu.

Hier bereiten sich die Roten auf die Bundesliga vor

Hannover 96 verbringt sein Trainingslager zur Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison im österreichischen Velden. Es sind mehrere Testspiele geplant. Mehr dazu.

Rock- und Pop-Konzerte im Juni

Im Juni gibt es auf deutschen Bühnen ein Wiedersehen mit Legenden und ein Abschied von großen Rockern. Und wie sich das für einen Sommermonat gehört, finden die meisten Konzerte unter freiem Himmel statt. Viele der Stars fastieren in Hannover. Mehr dazu.