Hannover: Das bringt der Mittwoch!

Tagesvorschau

Guten Morgen Hannover: Es ist Mittwoch und die halbe Woche schon fast wieder vorbei. Was in der Stadt los ist, zeigen wir Ihnen hier.

Hannover. Heute ist Weltkindertag. An diesem Tag soll auf Kinder und im Speziellen auf Kinderrrechte aufmerksam gemacht werden. Überall in der Stadt gibt es Aktionen. Um 08:30 Uhr eröffnet Doris Schröder-Köpf den Weltkindertag am Maschsee. Anschließend startet der ADAC eine Aktion mit Sicherheitswesten für Erstklässler. Um 10 Uhr findet in der Markuskirche ein Gottesdienst mit rund 350 Kindern statt. Paralell dazu gibt es ab 10:45 ein Drachenfest auf dem Kronsberg, bei dem Kinder ihre Wünsche in den Himmel schicken.

Am Freitag startet das Oktoberfest auf dem Schützenplatz. Heute ist die Pressekonferenz.

Wenige Tage vor der Bundestagswahl ist Sahra Wagenknecht, die Spitzenkandidatin der Linken, auf dem Lindener Marktplatz zu Gast. Los geht es um 16 Uhr.

Wetter

Am Morgen ist es trocken und bewölkt, aber schon gegen frühen Mittag kann es leichte Regenschauer geben. Mit etwas Glück kommt am Nachmittag kurz die Sonne raus. Die Höchsttemperatur liegt bei 14 Grad.

Blitzer

Radarkontrollen sind heute im Stadtgebiet an der B6, an der B3 bei Pattensen und in Ronnenberg aufgebaut.