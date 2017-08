Hannover: Das bringt der Freitag

August

Der letzte Freitag in diesem August 2017 - wir verraten Ihnen was in Hannover und der Welt so los ist.

Hannover. Die Beachvolleyballer geben dem Sommer noch eine letzte Chance: Ab zehn Uhr wird auf dem Steintorplatz gebaggert und gepritscht – das Finalturnier des Nordwestdeutschen Volleyball-Verbandes lockt sicherlich einige Zuschauer an.

Do-it-Yourself in ganz neuen Dimensionen: Die „Maker Faire“ ist die weltweit größte Messe für Hobbybastler und Erfinder - am Vormittag erhalten die Schulklassen in der Region Hannover Eintritt um abgefahrene Projekte, spinnerte Ideen und bahnbrechende Experimente zu sehen.

Plastik in Bambus-Einweggeschirr, Noroviren in der Kantinenverpflegung und Zusätze in tiefgefrorenen Fischfilets: Darum geht es im Verbraucherschutzbericht 2016, den Niedersachsens Agrarminister Christian Meyer am Freitag vorstellen will.

Nach zehn Jahren Bestehen zieht das Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen Bilanz. Zum ersten Mal hat der Verein dafür Gesprächspartner aus Behörden und Mitarbeiter aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich zu einer Tagung nach Hannover eingeladen. Sozialministerin Cornelia Rundt redet ebenfalls.

Alexander Gauland, Spitzenkandidat der AfD im Bundestagswahlkampf, kommt zu einer Kundgebung nach Hannover auf dem Trammplatz - der DGB und die Grünen fordern ab 16 Uhr einen friedlichen und gewaltfreien Protest gegen den Auftritt des Politikers.

Ab 20 Uhr ist die Gelegenheit, Roland Kaiser live zu hören – auf der Gilde-Parkbühne (Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg) ist „Kaisermania“ angesagt. Zu hören sind die großen Hits wie „Santa Maria“, unverwüstliche Klassiker wie „Dich zu lieben“, aber auch neuere Songs gehören zum Repertoire der Schlager-Legende.

In den USA soll erstmals ein VW-Mitarbeiter wegen seiner Rolle im Abgas-Skandal zur Rechenschaft gezogen werden. Richter Sean Cox will bei einer Anhörung in Detroit das Urteil für James Liang verkünden und über dessen Strafmaß entscheiden.

Der heutige Tag startet zwar frisch, aber freundlich, teilweise auch richtig sonnig. Die Temperaturen erreichen so 21 bis 23 Grad.

Zudem ist heute der Küsst-und-versöhnt-euch-Tag. Dieser inoffizielle Feiertag dient dazu Streitigkeiten zu beenden und wieder Freunde zu sein.