Tagesvorschau

Guten Morgen, Hannover! Wir blicken voraus auf diesen 16. Juni 2017, an dem es wettertechnisch wieder deutlich kühler wird. Temperaturen um die 20 Grad werden erreicht, die Sonne zeigt sich seltener. Auf den Straßen rund um Hannover gibt es bis jetzt keine größeren Behinderungen.

Hannover. Und diese Themen sind heute wichtig:

Coldplay in der HDI-Arena

Die Superstarts um Sänger Chris Martin gatieren heute im Stadion. Noch gibt es wenige Restkarten. Alles zum Konzert lesen Sie morgen in der NP.

Im Bereich Soltekamp in Hannover wurde bei Baggerarbeiten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Sie muss noch am Donnerstagabend entschärft werden - rund 15.000 Menschen sind von der Evakuierung betroffen, die um 21 Uhr begann und bis in den frühen Morgen dauerte.

Am Donnerstagabend zog eine starke Gewitterfront über Hannover. Die Feuerwehr musste zu mehreren Einsätzen ausrücken. Unter anderem brannte ein Dachstuhl in Misburg und eine Gartenlaube in Linden.

Nach der Razzia bei den „Rising Boys Hannover“, eine Ultra-Gruppe bei Hannover 96, fürchtet die Polizei Racheaktionen.

200 Jahre Geburtstag des Rades – im Rat lieferte das den Grünen den Grund, sich für einen Ausbau und die Sanierung von Fahrradwegen in der Stadt einzusetzen. Und alle waren dafür.

