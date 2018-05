Hannover

Und diese Meldungen sind heute wichtig in Hannover, Deutschland und der Welt:

Twitter-Nutzer sollen Passwort ändern

Beim Kurznachrichtendienst Twitter gibt es eine Sicherheitslücke. Die Plattform hat Passwörter unverschlüsselt gespeichert.

Per Mertesacker über Druck-Debatte: „Ich wollte mich outen“

In seinem ersten ausführlichen Interview nach der von ihm entfachten Debatte über den hohen Druck im Profi-Fußball erklärt Weltmeister Per Mertesacker beim SPORTBUZZER, wie es zu seinen Aussagen kam und wie er der Kritik an den Ausführungen begegnet. Zudem spricht über seine Planungen für die Zukunft.

Blutiger Streit mit acht Verletzten in Göttingen

Nach einer blutigen Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten im niedersächsischen Göttingen hat die Polizei acht Beteiligte festgenommen. Die Männer sollen mit Messern, einem Schlagstock, Pfefferspray und einer Gaspistole aufeinander losgegangen sein, wie ein Polizeisprecher nach dem Vorfall am Donnerstagabend sagte.

Kippa-Walk in Hannover: Demo gegen Antisemitismus

Mit einem sogenannten Kippa-Walk wollen Juden und Nicht-Juden heute in Hannover gegen Judenfeindlichkeit demonstrieren. „Es geht darum, ein Zeichen zu setzen, dass auch in Hannover Antisemitismus, egal woher er kommt, keinen Platz hat“, sagte der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Hannover, Kay Schweigmann-Greve.

Justizministerin stellt Forderungen an Zuckerberg

Justizministerin Katarina Barley (SPD) reichen die Datenschutz-Versprechen von Facebook-Chef Mark Zuckerberg nicht mehr. Sie will endlich Taten sehen, schreibt sie an den Lenker des Sozialen Netzwerks. Barley formuliert einen sechs Punkte umfassenden Forderungskatalog.

