Hannover: Das bringt der Freitag

AM FREITAG IN HANNOVER: Fritz Kalkbrenner.© Christian Behrens/Archiv

Service

Die Arbeitswoche ist vorbei. Was am Freitag noch los ist? Gibt es hier!

Hannover. Fritz Kalkbrenner im Capitol.

Eigentlich war der Auftritt für die Swiss Life Hall geplant. Warum? Erzählen wir hier.

Tipps fürs Wochenende gibt es hier.

Nach dem Spitzentreffen beim Bundespräsidenten

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mehr als zwei Stunden lang mit den Spitzen von Union und SPD die Chancen einer Regierungsbildung ausgelotet. Die Vorsitzenden wollten heute zunächst ihre Parteigremien informieren. Der Bundespräsident wollte mit dem Treffen erreichen, dass nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen offizielle Gespräche zwischen CDU, CSU und SPD in Gang kommen.

WM-Auslosung

195 Tage vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-WM werden in Moskau die Vorrundengruppen ausgelost. Titelverteidiger Deutschland ist bei der Zeremonie im Kremlpalast (16.00 Uhr) im Topf 1 der besten Mannschaften. Gruppenspiele gegen Gastgeber Russland oder Top-Teams wie Brasilien, Argentinien oder Frankreich sind damit ausgeschlossen. Allerdings kann die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw früh im Turnier auf Spanien oder England treffen.

Immer mehr Geld für Arbeitslose fließt in Jobcenter

Immer mehr Geld, das für Ausbildung und Umschulung von Langzeitarbeitslosen gedacht ist, fließt in die Verwaltung der Jobcenter. Seit 2005 wurden insgesamt 3,5 Milliarden Euro aus Eingliederungsmitteln zur Deckung von Verwaltungskosten verwendet, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

Papst will Rohingya-Flüchtlinge treffen

Papst Franziskus will in Bangladesch (12.00 MEZ) unter anderem mit Rohingya-Flüchtlingen zusammenkommen. Neben muslimischen Migranten sollen bei dem interreligiösen Treffen auch katholische, buddhistische und hinduistische Flüchtlinge vertreten sein. Zuvor hält Franziskus in der Hauptstadt Dhaka eine große Messe und trifft die katholischen Bischöfe des muslimischen Landes.

Bundesliga - Brisantes Abstiegsduell zum Auftakt

Im Duell des SC Freiburg mit dem Hamburger SV zum Auftakt des 14. Spieltags geht es für beide Clubs um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Hamburger wollen ab 20.30 Uhr ihren Vorsprung auf den Konkurrenten ausbauen. Die Breisgauer wollen die Abstiegszone der Fußball-Bundesliga verlassen und an den Hanseaten vorbeiziehen.

• Achte Runde der Syrien-Friedensgespräche unter UN-Vermittlung mit syrischer Regierungsdelegation in Genf.

• Die spanische Justiz vernimmt die früheren Minister der separatistischen katalanischen Regionalregierung, die in Untersuchungshaft sitzen. Anschließend wird über die Freilassung der Politiker entschieden.

• Das Nürnberger Christkind eröffnet den weltberühmten Nürnberger Christkindlesmarkt (17.30 Uhr).

• In Stockholm wird um 12.00 der kleine Prinz Gabriel, Sohn von Prinz Carl Philip (38) und seiner Frau Sofia (32), getauft.

• Pk des Industrieverbandes Körperpflege- und Waschmittel (IKW) zur Entwicklung der Schönheits- und Haushaltspflegemittel-Industrie 2017 in Frankfurt/Main um 11.00 Uhr.

• Eine Delegation des EU-Parlaments besucht Malta. Nach dem Mordanschlag auf die Journalistin Daphne Caruana Galizia im Oktober sollen sie prüfen, wie es um die Rechtsstaatlichkeit in dem Inselstaat bestellt ist.

• Der im deutschen Exil lebende türkische Journalist Can Dündar erhält um 18.00 Uhr in Kassel den „Whistleblower-Preis 2017“.

• Die deutschen Biathletinnen starten um 17.45 Uhr beim Weltcup in Östersund beim Sprint über 7,5 Kilometer.

Heute vor ...

• 20 Jahren tritt in Deutschland das Transplantationsgesetz in Kraft. Danach können in Ausnahmefällen auch Angehörige die Zustimmung zu Organspenden geben.

• 30 Jahren tritt der Staatsvertrag zur Neuordnung des Rundfunkwesens in Kraft. Der Rundfunkstaatsvertrag regelt das Nebeneinander von öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk.

• 108 Jahren wird die erste Ausstellung der „Neuen Künstlervereinigung München“ in der Galerie Thannhauser mit etwa 130 Exponaten eröffnet. Zu der Vereinigung gehören u.a. Wassily Kandinsky, Alexej Jawlensky, Gabriele Münter, Marianne von Werefkin.