Tagesvorschau

Guten Morgen, Hannover! Wir blicken voraus auf diesen 20. Juli 2017, an dem es wieder sommerlich warm wird. Die Sonne zeigt sich tagsüber hin und wieder. Auch mit Gewittern muss gerechnet werden. Pünktlich zum Feierabend soll es aber trocken und sonnig werden.

Hannover. Vor dem Blick auf die Themen des Tages zunächst ein Blick auf die Straßen: Rund um Hannover gibt es aktuell keine größeren Staus oder Unfälle. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.

Und diese Themen sind heute wichtig:

Der Zoo macht sich fit für die Zukunft. Derzeit müssen die Besucher sich noch mühsam um die zwei Großbaustellen im Tierpark herumschlängeln, doch zumindest beim Bau der neue Erlebniswelt Afi Mountain ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen.

Die Inhaftierung eines Deutschen und fünf weiterer Menschenrechtsaktivisten in der Türkei schlägt immer höhere Wellen. Außenminister Gabriel will sich am Vormittag über eine Reaktion der Bundesregierung äußern. Spekuliert wird über eine mögliche Reisewarnung.

In der Russland-Affäre rund um den US-Präsidenten Donald Trump muss nun sein ältester Sohn vor dem US-Senat aussagen. Neben Donald Trump Jr. will auch Trumps Schwiegersohn Jared Kushner Informationen preisgeben.

Der Sommer gönnt sich mal wieder eine Pause, stattdessen gibt es Gewitter und Starkregen – vor allem im Westen. Am Airport Köln/Bonn gab es einen Flugstopp und in Düsseldorf machte eines der größten deutschen Volksfeste eine Zwangspause. Und die Gewitterfront zieht weiter.

Heute Abend ist es so weit. Beim BP-Rendezvous wird die Miss-NP 2017 gekürt.

Zum Abschluss nochmal ein kurzer Blick aufs Wetter vom Kollegen von Kachelmannwetter: