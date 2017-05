Zum Abend hin ziehen die ersten Gewitter auf.© dpa

Hannover: Das bringt der Donnerstag

Nach den warmen Temperaturen und dem Sonnenschein vom Mittwoch, wird es auch an diesem Donnerstag wieder warm in Hannover - bis zu sonnige 26 Grad werden heute erreicht. Aber gegen Abend folgt dann die erste Gewitterfront, die mit teils Starkregen und vielen Blitzen über die Region hinwegziehen soll. Was sonst heute in Hannover und der Welt los ist: