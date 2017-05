Tagesvorschau

Guten Morgen, Hannover! Wir blicken vroaus auf den heutigen Donnerstag, der endlich schön warm wird. Auch die Sonne zeigt sich oft. Die Temperaturen knacken die 20 Grad Grenze.

Hannover. Ruhig geht es heute Morgen noch auf den Straßen zu - keine längeren Staus oder Unfälle.

Sehr launig war gestern der NP-Anstoß. Ex-Stuttgart-Profi "Buffy" Ettmayer lieferte ein wahres Sprüche-Feuerwerk ab. Der 70-Jährige stellte zudem klar, dass 96 auf jeden Fall direkt aufsteigt. Alles zum 95. NP-Anstoß gibt es hier.

Eine 91-jährige Frau in Hannover ist am Mittwochmorgen tot in ihrer Wohnung in Hainholz aufgefunden worden. Die Nachbarinnen des Opfers sind schockiert. Wer tötete die alte Frau? Mehr dazu.

Grausiger Fund in Celle: Ein totes Baby haben Mitarbeiter eines Abwasserverbands am Mittwoch in einer Pumpstation in Faßberg (Kreis Celle) entdeckt. Die Leiche des weiblichen Säuglings sei stark verwest gewesen, teilte die Polizei Celle mit. Mehr dazu.

Kommen Sie gut in den Tag!