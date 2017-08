Service

Hannover: Das bringt der Dienstag

Dienstag, der 15. August - es ist zwar für die Katholiken Feiertag mit Mariä Himmelfahrt, aber in Niedersachsen zählt der natürlich leider nicht. Aber heute ist auch weltweiter "Tag der Erholung", also unbedingt das sonnige und warme Wetter ausnutzen, bevor am Abend die Gewitter aufziehen. Was sonst noch in Hannover und der Welt los ist: