Tagesvorschau

Guten Morgen, Hannover! Wir blicken voraus auf den heutigen Dienstag, an dem das Wetter wieder nicht sehr frühlingshaft wird. Bei bis zu 12 Grad zeigt sich die Sonne nur selten. Ab und an regnet es.

Hannover. In welcher Liga spielt Hannover 96 in der nächsten Saison? Nach dem gestrigen Sieg der Braunschweiger (3:1) gegen Union Berlin ist man nun wieder Dritter. Ein Sieg am Sonntag gegen Stuttgart ist jetzt Pflicht, will man den direkten Aufstieg aus eigener Kraft noch schaffen. Auf jeden Fall reicht aber nun ein Punkt aus den letzten beiden Spielen, um die Relegation sicher zu haben.

Mehr zu der Konstellation vor den letzten beiden Spieltagen, hier.

Zwei neue Schwimmbäder für die Landeshauptstadt: Auf dem Gelände des Fössebades (Linden-Limmer) soll ein Hallenbad mit wettkampftauglichen 50-Meter-Becken entstehen; ein Außenbecken ist nicht geplant. In Misburg ist der Neubau eines Hallenbades mit Sauna angedacht, hier soll das Außenbecken saniert werden. Mehr dazu.

Auf den Straßen rund um Hannover haben sich bislang noch keine längeren Staus gebildet.

Kommen Sie gut in den Tag!