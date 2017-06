IM MILIEU: Prostituierte sowohl in den Bordellen am Steintor als auch auf dem Straßenstrich sollen durch das neue Gesetz geschützt werden.© Heusel

Steintor

Hannover: Das Schweigen der Huren

Am 1. Juli 2017 tritt das neue Prostitutionsschutzgesetz in Kraft. Aber was bedeutet das für die rund 1000 polizeibekannten Prostituierten der Stadt? Auch weil das niedersächsische Sozialministerium unter Cornelia Rundt (SPD) noch gar kein Ausführungsgesetz verabschiedet hat, äußern sich die lokalen Behörden noch zurückhaltend. Im Milieu herrscht große Verunsicherung. Ein Steintorbesuch von NP-Mitarbeiterin Valerie Lux.