FREIZEIT

Die Aufbauten stehen, die Umzäunung auch: Wer in den kommenden Tagen das 488. Schützenfest besuchen möchte, muss beim Betreten des Festplatzes voraussichtlich etwas Geduld mitbringen

hannover. Aus Sicherheitsgründen haben sich Stadt, Feuerwehr und Polizei in diesem Jahr dazu entschlossen, Taschenkontrollen an den Eingängen vorzunehmen – eine Vorsichtsmaßnahme nach den terroristischen Anschlägen der Vergangenheit, etwa in Berlin, Nizza oder Manchester.

Die Besucher können den Schützenplatz nur über die fünf Tore betreten, die Trampelpfade dazwischen, etwa an der Bruchmeisterallee, hat die Stadt sperren lassen. Mitarbeiter eines privaten Ordnungsdienstes werden die Taschenkontrollen vornehmen – mit Augenmaß und nicht wie an einer Discotür, verspricht die Stadt. Man werde aber mehr kontrollieren als nur stichprobenartig, so kürzlich Ralf Sonnenberg, der Leiter des städtischen Eventmanagement,

Zur Sicherheit der Besucher gibt es überdies eine Polizeipräsenz auf dem Platz, zudem haben Stadt und Polizei einen Evakuierungsplan für den Notfall erarbeitet. Der Platz öffnet um 14 Uhr, um 19 Uhr beginnt das Partyleben in den Zelten, etwa im Gaypeople-Zelt, im Brauhaus Live und am Rundteil (Beginn hier jeweils 18 Uhr). Um 20 Uhr steigt dann auch das Alt Hanovera ein.

Die offizielle Eröffnung mit dem Fassbieranstich in der Festhalle Marris ist voraussichtlich um kurz nach 20.30 Uhr.

Von Andreas Voigt

