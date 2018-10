Mit zahlreichen Blumen, Kerzen, einem Bild und Texten erinnern Angehörige, Freunde und Lindener an Ilja T. Er wurde an der Limmerstraße so heftig verprügelt, dass er kurz darauf verstarb. Der Anwalt des mutmaßlichen Täters versucht derweil den 28-jährigen Kampfsportler aus der U-Haft zu holen.