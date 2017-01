DAS ATTENTAT: Im Hauptbahnhof Hannover stieß Safia S. einem Bundespolizisten am 26. Februar 2016 ein Messer in den Hals – mutmaßlich der erste Anschlag auf deutschem Boden, hinter dem die Terrormiliz Islamischer Staat steckte.© Dillenberg

Messer-Anschlag

Heute wird im Prozess um den Anschlag auf einen Bundespolizisten im Hauptbahnhof das Urteil gegen Safia S. gesprochen. Dass sie zur Attentäterin – mutmaßlich im IS-Auftrag – werden konnte, hat auch damit zu tun, dass Polizei, LKA und Verfassungsschutz Alarmsignale vorher nicht erkannten.

Hannover. Der 26. Januar 2017: Exakt elf Monate nach dem Messer-Anschlag auf einen Bundespolizisten im Hauptbahnhof wird vor dem Celler Staatsschutzsenat deutsche Justizgeschichte geschrieben. Erstmals verkünden die Richter heute um 10 Uhr in einem Terror-Prozess gegen eine Minderjährige das Urteil. Damit ist der Fall Safia S. (zumindest in dieser Instanz) juristisch abgeschlossen. Doch aufgearbeitet ist längst nicht, wie es passieren konnte, dass ein damals 15-jähriger Teenager zur gefährlichen Islamistin wurde – und die niedersächsischen Sicherheitsbehörden davon nichts bemerkt haben? Oder es nicht bemerken wollten? Fest steht: Eine Kette von Versäumnissen, Fehlern und Fehlentscheidungen bei der Polizei in Hannover, dem Landeskriminalamt (LKA) und dem Verfassungsschutz ging dem Attentat der Gymnasiastin voraus (siehe Text rechts).

Ein folgenschweres Beispiel für das Versagen des Verfassungsschutzes: Martina Schaffer, die Vertreterin von Präsidentin Maren Brandenburger, gab die Order, dass „eine Bearbeitung des Ausreisefalls Safia S. aufgrund ihrer Minderjährigkeit nicht zu erfolgen hat“ – nur rund zwei Wochen vor dem Anschlag und zwei Wochen nach der Rückkehr von S. aus der Türkei, wo das Mädchen nach eigenen Angaben Kontakt zu zwei Personen des Islamischen Staats (IS) gehabt haben will. Die entsprechende Mail, die am 11. Februar 2016 an zuständige Mitarbeiter der Behörde ging, liegt der NP vor.

Schaute der niedersächsische Geheimdienst im Fall Safia weg, weil sie erst 15 war? Für diese Strategie spricht ein weiteres Schriftstück aus dem Verfassungsschutz. Etwa fünf Monate vor Safias Messer-Attacke war den Mitarbeitern in einer Mitteilung vom 30. September 2015 bereits erklärt worden, dass die Speicherung von Jugendlichen unter 16 Jahren ab sofort tabu sei. Wörtlich heißt es in der Mail aus der Rechtsabteilung des Verfassungsschutzes: „..., dass bereits heute die Erhebung von Daten vor Vollendung des 16. Lebensjahres im Regelfall unterbleiben sollte“.

Diese Mitarbeiter-Info könnte sogar eine Aufforderung zum Rechtsbruch sein. Denn im Herbst 2015 plante die rot-grüne Landesregierung zwar in einer Novelle des Verfassungsschutzgesetzes das Verbot der Speicherung der Daten von unter 16-Jährigen – in Kraft trat die Änderung damals aber noch nicht. Und daran hat sich auch bis heute nichts geändert, denn Innenminister Boris Pistorius (SPD) machte die Rolle rückwärts. Allerdings erst zehn Tage nach dem Attentat von Safia auf den Polizisten – da kündigte er an, dass der Verfassungsschutz auch künftig Daten von Minderjährigen unter 16 erheben darf.

Im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der die Pannen der niedersächsischen Sicherheitsbehörden beleuchtet, hatte Pistorius die Mail an die Mitarbeiter als „Missverständnis“ bezeichnet. Die folgenschwere Anweisung ihrer Vertreterin Martina Schaffer, den Fall Safia wegen deren Minderjährigkeit nicht zu bearbeiten, rechtfertigte Verfassungsschutz-Präsidentin Maren Brandenburger so: Zwei Wochen nach der Rückkehr des Teenagers aus der Türkei sei für ihre Behörde kein IS-Bezug zu erkennen gewesen.

... und das ist die Fehler-Liste

Safia S. konnte am 26. Februar 2016 zur Messer-Attentäterin werden, weil sie von Polizei, LKA und Verfassungsschutz vorher nicht gestoppt worden war. Eine Liste der gravierendsten Fehler.

- Bei der Polizei: Im Zuge der Länderspielabsage im November 2015 meldete sich Safias Oma bei der Polizei. Sie machte sich Sorgen, weil sie eine Radikalisierung bei ihrer Enkelin beobachtet hatte. Dieser Hinweis versickerte in der Behörde. So war es auch mit dem, was die Schulleitung der Gymnasiastin wenige Tage vor dem Anschlag den Beamten über die Veränderung der 15-Jährigen mitteilte. Bereits nach Safias Rückkehr Ende Januar 2016 aus der Türkei hatten Staatsschützer dem Mädchen zwar seine Handys abgenommen, die Geräte aber nur lückenhaft ausgelesen. Die Chats in fremder Sprache hatten sie ausgelassen. Und genau diese Kommunikation hätte Rückschlüsse auf einen IS-Bezug bei Safia zugelassen. Von ihren jahrelangen Kontakten in die hannoversche Salafistenszene, von Besuchen der Moschee des Deutschsprachigen Islamkreises in der Kornstraße und der Koranstände in der City hatten die Ermittler keine Ahnung.

- Beim LKA: Nach oberflächlicher Beurteilung der Reise von Safia in die Türkei kam ein Beamter einen Tag vor dem Attentat im Bahnhof zu dem (Trug-)Schluss, dass von der 15-Jährigen keine Gefahr ausgehe. Über ihre Aktivitäten in der Salafistenszene wusste im LKA allerdings auch niemand Bescheid.

- Beim Verfassungsschutz: Hier kannte bis zu ihrer Istanbul-Reise im Januar 2016 niemand den Namen Safia S. Dabei gab es in der Behörde bereits Aktenvermerke aus dem Jahr 2010, in denen sie eine Rolle spielte: Grund waren Internet-Videos, in denen sie seit ihrem siebten Lebensjahr neben dem Salafisten-Prediger Pierre Vogel Koranverse rezitierte. Sequenzen daraus benutzte die Referatsleiterin „Islamismus“ im Verfassungsschutz sogar als Anschauungsmaterial in Vorträgen. Erst am 2. März 2016, fünf Tage nach dem Anschlag, habe sie erfahren, dass das Mädchen in den Videos und die Attentäterin aus dem Bahnhof identisch sind, so die Beamtin. Über die Türkei-Reise der 15-Jährigen wusste der Verfassungsschutz von der Polizei, tat aber nichts, weil die Behörde angeblich keinen IS-Bezug erkennen konnte (siehe Haupttext).

Von Britta Mahrholz