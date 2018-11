Hannover

Der wohl schönste Platz Hannovers ist nach einem Mann benannt, der die „Demokratie bekämpfte“, die Revolution im November 1918 für ein „Verbrechen“ hielt und im Laufe der Jahre „immer weiter nach rechts rückte“. Zu diesen Urteilen über Heinrich Tramm kommt die Historikerin Anna-Berlit Schwigon, die beim Gedenken am 9. November im Rathaus über Hannovers ersten demokratischen Oberbürgermeister Robert Leinert sprach, den Tramm systematisch aus dem Amt gedrängt haben soll.

Darf der Platz vor dem Rathaus noch nach Tramm heißen? Diese Frage werfen nicht nur die Ausführungen Berlit-Schwigons auf. Auch der Beirat, der sich mit der NS-Vergangenheit der Namensgeber von Hannovers Straßen auseinandergesetzt hat, regt in seinem kürzlich vorgelegten Abschlussbericht an, dass der Rat auch Namensgeber in den Blick nehmen sollte, „die vor 1933 gestorben sind, aber als politische Wegbereiter des Nationalsozialismus gelten“. Als Beispiel dafür nennt der Beirat den Trammplatz.

Tramm gilt als Gegner der Weimarer Demokratie

Das war bisher nicht Teil des Auftrages an das Gremium. Auch Berlit-Schwigon findet, dass es Zeit ist, sich mit „König Heinrich“ zu befassen, der für viele Hannoveraner noch so etwas wie „ein Säulenheiliger“ sei. Die Historikerin bezweifelt nicht, dass der berühmte Stadtdirektor maßgeblich zur Modernisierung Hannovers beigetragen hat.

Er sei aber eben auch „ein Sozialistenfresser“ sowie „Unterdrücker der Demokratie“ gewesen und habe in der Weimarer Zeit zunehmend die Nähe von Personen wie Paul von Hindenburg und dem Medienunternehmer Alfred Hugenberg gesucht, die die Weimarer Republik beseitigen wollten. Und daran, dass der Sozialdemokrat Leinert nach einem Nervenzusammenbruch vorzeitig aus dem Amt scheiden musste, hatte Tramm aus Sicht von Berlit-Schwigon wesentlichen Anteil.

Aufklärung über den Stadtdirektor „dringend geboten“

Sie hält es deshalb für wichtig, über Tramms Rolle zu reden. Die Zeit, den Platz vor dem Rathaus umzubenennen, sieht sie aber noch nicht gekommen. Sie fürchtet, dass das „gleich wieder als Meinungsdiktatur gebrandmarkt würde“. Es müsse deshalb „nicht zwingend eine Umbenennung geben“. Allerdings sei „Aufklärung über Tramm dringend geboten“, so Berlit Schwigon.

Der Beirat regt in seinem Abschlussbericht an, sich – abgesehen vom Trammplatz – mit einer Reihe weiterer Straßen zu beschäftigen. Etwa mit solchen, die in der NS-Zeit benannt wurden wie der Kapitän-von-Müller-Straße in der Calenberger Neustadt oder der Treitschkestraße in Hainholz.

Sollen weitere Straßen untersucht werden?

Ebenfalls untersucht werden sollen Straßennamen „mit einem militaristischen Hintergrund“ wie die Tannenbergallee in der List oder der Sedanstraße in der Oststadt, die nach Schlachten benannt wurden. Auch die nach der deutschen Kolonie Deutsch-Ostafrika benannte Ostafrikastraße in Badenstedt sowie den nach dem Architekten Adolf Loos benannten Loosweg in Kirchrode, der Minderjährige verführt haben soll, sieht der Beirat kritisch.

Vor allem die Grünen sind dafür, die Diskussion um Hannovers Straßennamen intensiv fortzuführen. „Es geht schließlich nicht nur um Bordsteinkanten, sondern um Ehrungen“, sagt Daniel Gardemin, kulturpolitischer Sprecher der Grünen. Gerade Tramm müsse man sich deshalb ansehen. Oberbürgermeister Stefan Schostok fordert Gardemin auf, „endlich eine klare Haltung“ zum Thema Straßenumbenennungen zu zeigen. Er findet es „unterirdisch“, dass sich dieser nicht hinter den Beirat gestellt hatte, als dieser nach der Vorstellung des Abschlussberichtes zum Teil heftig attackiert wurde.

Die Partner im Ampelbündnis, SPD und FDP, hingegen treten auf die Bremse. Bevor sich der Beirat mit weiteren Namen befasst, sollten sich die zuständigen Bezirksräte zunächst mit den 17 zur Umbenennung vorgeschlagenen Straßen beschäftigen, heißt es. Auch die CDU sieht derzeit keinen Anlass, weitere Straßen in den Fokus zu nehmen.

Von Christian Bohnenkamp