Hannover

Der Mann war offenbar am Parkhaus des Netto-Discounters an der Vahrenwalder Straße mit Arbeiten beschäftigt, als er nach ersten Informationen aus noch unbekannten Gründen mehrere Meter in die Tiefe stürzte.

Dabei wurde er so schwer verletzt, dass ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus brachte.

Von NP/else